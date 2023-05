El trámite del proyecto de ley que contiene el Plan Nacional de Desarrollo no ha dejado de ser controversial. La polémica más reciente corrió por cuenta de la expropiación, ese fantasma que tanto ha mortificado a Gustavo Petro. No faltó quien le recordara el compromiso de campaña de que no iba a expropiar nada a nadie; ni quienes le hicieron ver que la propuesta era innecesaria e inoportuna, entre otras razones porque la expropiación existe, y desde hace mucho tiempo, en el ordenamiento jurídico colombiano.

Los estudiosos del tema encuentran los primeros antecedentes de esa figura en la Constitución de 1821; otros los ubican en la reforma constitucional de 1936. En la historia reciente la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 la catalogó como mecanismo necesario para garantizar el acceso a la propiedad, y el punto 1.1. del Acuerdo de Paz determinó que debe aplicarse de conformidad con lo dispuesto en la Constitución y siguiendo los criterios establecidos en las leyes vigentes. El gobierno escuchó las voces que advirtieron el error y aclaró la posición frente al tema. Así, por lo menos, lo expresó la nueva ministra de agricultura.

Pero no es el único aspecto del trámite de ese proyecto de ley que llama la atención por estos días.

Preocupa, por ejemplo, que la oportunidad para aprobarlo está a punto de cumplirse. La normativa establece que el Congreso debe hacerlo en el término máximo e improrrogable de tres meses después de presentado. Vencen el próximo sábado y el riesgo de que los tiempos no den es inminente. Como preocupa, también, que los congresistas fueron bastante prolíficos a la hora de presentar proposiciones modificatorias al proyecto. La creatividad les alcanzó hasta para intentar ampliar el periodo de los actuales directores de las Corporaciones Autónomas Regionales y sus consejos directivos.

Hoy el escenario es complejo por donde se le mire. La coalición de gobierno, al menos en apariencia, se rompió, y el tono amenazante y poco democrático de la más reciente intervención pública del presidente no ayuda mucho. Por como están las cosas, de las dos alternativas posibles, que el articulado se discuta, vote y apruebe en bloque, con el riesgo que eso en sí mismo entraña; o que el proyecto no alcance a ser aprobado y el gobierno termine adoptando el Plan Nacional de Desarrollo por decreto, no se sabe cuál es la menos mala.