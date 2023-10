Daniel Quintero se convirtió en el primer alcalde de Medellín elegido por voto popular que no termina su periodo. El sábado le aceptaron la renuncia; y aunque algunos medios señalaron que renunció para eludir una eventual suspensión de la Procuraduría General de la Nación porque hace poco le arreó la madre a un concejal, lo cierto es que lo hizo para meterse de lleno en la campaña y respaldar a Juan Carlos Upegui que aspira a ser elegido en ese mismo cargo. La renuncia no pudo tener como argumento sacarle el quite a la Procuraduría, porque mientras el servidor de elección popular esté en ejercicio del cargo ese órgano de control no tiene competencia para suspenderlo.

Pero a Quintero le puede salir lo roto por lo descocido. En algún momento va a necesitar echarle mano al manido argumento de que la Procuraduría no puede sancionar a servidores de elección popular, se van a acordar; y esa prerrogativa la perdió a partir del momento en que le aceptaron la renuncia. Y con la renuncia, de ñapa, dejó colgados de la brocha a quienes lo eligieron. Esa infamia, electoral y jurídicamente, debería costarle. Quienes lo eligieron votaron para que su programa de gobierno, ese que inscribió con su candidatura y que quedó plasmado en su Plan de Desarrollo, lo ejecutara durante el periodo para el que fue elegido y el muy sin vergüenza hábilmente se aprovechó de una fisura en la ley para dejarlos tirados faltando tres meses para que terminara su mandato. Los electores de Medellín tienen el deber de cobrarle tamaña irresponsabilidad al exalcalde.

Pero también viene siendo hora de ponerle coto a esa costumbre malsana y oportunista que se viene abriendo camino entre los mandatarios de renunciar para hacer campaña. Hay que hacer algo al respecto, y hay que hacerlo pronto por el bien de la democracia. Hay que encontrar la fórmula que haga valer el compromiso que surge entre el elegido y el elector que le impone a aquél el deber de honrrar el mandato que éste le confirió al elegirlo. Ese que “figuritas” como Quintero de manera irresponsable se pasan por la faja irrespetando impunemente la voluntad popular como si el voto programático, ese que obliga al candidato electo a cumplir con sus propuestas de campaña durante el periodo para el que fue elegido, no fuera un deber y un compromiso constitucional.