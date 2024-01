La liga se enfría, Santander arde...

El tema central de esta columna era otro. Tenía previsto referirme a la liga femenina de fútbol y al nuevo desplante que el gobierno nacional les hizo a las jugadoras. El año pasado en el acto de homenaje que se les rindió por su participación en el campeonato mundial que se celebró en Australia y Nueva Zelanda Gustavo Petro y la ministra del deporte anunciaron que destinarían ocho mil millones de pesos para apoyar la Liga Femenina de Fútbol. El viernes la Dimayor anunció el formato del torneo y del apoyo oficial nada; pero lo que viene sucediendo en varios municipios de Santander por cuenta de los incendios cambió por completo el panorama.

No me refiero a los incendios que este fin de semana afectaron a un exclusivo sector del Área Metropolitana y a algunos sectores del norte de Bucaramanga, que no han sido los únicos. Las noticas sobre episodios similares ocurridos a lo largo y ancho del departamento durante lo que va corrido del año han sido recurrentes.

Esta vez el gobernador de Santander y los alcaldes demostraron un liderazgo indiscutible. La comunidad y los organismos de socorro no fueron inferiores, pero quedó claro que aún hay mucho por hacer y que los Bomberos de Colombia, por lo menos los de los municipios de Santander, literalmente trabajan con las uñas. A ellos, y a todos los que colaboraron para enfrentar la emergencia, por su arrojo y valentía, toda la gratitud y reconocimiento.

Pero la falta de capacidad de las instituciones para afrontar este tipo de emergencias de nuevo quedó en evidencia y como es usual en estos casos las justificaciones abundaron, como aquella de que el departamento de Santander cuenta con un sistema Bambi Bucket para el control de incendios forestales que se adapta a cualquier helicóptero, solo que no dispone de uno propio para usarlo lo que dificulta su disponibilidad en condiciones de urgencia. Cada quien sacara sus propias conclusiones. La prevención, sin duda, es la mejor manera de evitar este tipo de emergencias, y esa es una tarea que nos corresponde a todos; pero como somos tan malos ciudadanos, hay que volver la mirada hacia el fortalecimiento del sistema público de bomberos; un tema sobre el que la Procuraduría General de la Nación viene enfatizando desde hace un tiempo y al que las administraciones locales poco o nada le prestan atención.