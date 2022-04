El domingo 3 de abril una motocicleta con explosivos detonó en la entrada al batallón de Tibú. Dos días antes se conoció una amenaza de carro bomba en la vía que comunica a Hacarí y La Playa de Belén. Comenzando la noche del 1 de abril la relativa tranquilidad de los habitantes de Convención fue interrumpida por el hostigamiento a la estación de policía de la localidad. Así, mientras en las ciudades avanza el debate electoral y la opinión se divide entre las propuestas que presentan los candidatos a la presidencia de la república, en la provincia, en la otra Colombia, el día a día transcurre de la mano de la indiferencia, el abandono, la zozobra y el miedo.

Esas localidades, junto con los municipios de Ocaña, El Carmen, Teorama, San Calixto, El Tarra y Sardinata, integran El Catatumbo, región localizada en el nororiente del departamento Norte de Santander.

El Catatumbo – “Casa del Trueno”, en lengua Barí – es una región de contrastes. Rica en biodiversidad, climas, recursos naturales y paisaje; y al mismo tiempo marcada por la marginalidad y la pobreza. Con un alto índice de necesidades básicas insatisfechas y azolada por los rigores del conflicto armado y el narcotráfico. Como sucede en muchas regiones del país. La radiografía es la misma.

Con el Catatumbo me unen vínculos muy fuertes, por eso me duele su destino; como me duele, por supuesto, la suerte que corren muchas poblaciones y localidades de esa otra Colombia, la Colombia olvidada, profunda, como con acierto la denominan algunos, que clama por una nueva oportunidad y a la que hay que volver la mirada.

A algunos el odio no les permite ver las ventajas del acuerdo de paz. Su componente rural y agrario ofrece una herramienta valiosa para devolver la esperanza a muchos de esos colombianos. La sustitución integral de cultivos ilícitos, la reforma rural integral, la transformación del campo, el cambio en las condiciones sociales y económicas en las zonas rurales, la ejecución de los programas de desarrollo con enfoque integral, la formalización de tierras y la seguridad alimentaria aguardan por su aplicación. Nunca es tarde para recomponer el camino.

Nota al margen: Las dudas sobre el contrato de alumbrado público deben aclararse. La ciudad lo exige. El debate se debe desarrollar con altura. La intimidación y la amenaza recíprocas poco aportan.