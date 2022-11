El viernes 4 de noviembre a los concejales de Bucaramanga las cosas no les salieron como lo esperaban. Vieron la paja en el ojo ajeno, pero no se dieron cuenta de la viga que tenían en el propio. La historia es como sigue.

Ese día en el Concejo se llevó a cabo un debate sobre la no violencia contra la mujer. La iniciativa en sí misma se destacó; como lo hicieron también las valiosas intervenciones de los profesionales y expertos que fueron invitados a participar en el debate. Por la administración municipal estuvieron las Secretarías del Interior, Educación y Desarrollo Social, que desde sus competencias explicaron las acciones que vienen ejecutando sobre el tema. El debate fue satisfactorio, a pesar de que las cifras que se presentaron, además de preocupantes, dejaron ver que en términos de educación y prevención aún queda mucho trecho por recorrer para comenzar a hacerle frente a esa problemática compleja. Dentro de las acciones que se promovieron para avanzar en ese propósito quienes convocaron al debate hablaron de la campaña “Punto Seguro”, con la que se busca generar conciencia ciudadana para denunciar los casos de violencia contra la mujer.

Hasta ahí todo estuvo bien. Pero la intervención de las tres concejales que forman parte de la corporación dejó en evidencia que por el hecho de ser mujeres han sido objeto de discriminación y destinatarias de actos generadores de violencia de género. Señalaron como responsable al actual presidente de la mesa directiva del Concejo. Pero fueron más allá: Indicaron que de los dieciséis concejales que han presenciado esos hechos quince han sido indiferentes frente a ese tipo de conductas. Grave, muy grave, y preocupante; por la dignidad que ostenta a quien van dirigidos los señalamientos y porque la displicencia de sus compañeros deja en el ambiente un sospechoso e incómodo tufillo de complicidad. Por lo que parece el Concejo de Bucaramanga está lejos de ser un punto seguro para las mujeres.

Los concejales fueron por lana y salieron trasquilados. Los responsables de los hechos denunciados por las concejales con seguridad intentarán explicar su comportamiento. Nada lo justifica. En términos de no violencia de género es mucho lo que nos falta por hacer y por aprender. Lo que debe quedar claro es que no debieron presentarse y que no se pueden volver a presentar. Para ellas todo nuestro apoyo y solidaridad.