Como se esperaba la campaña a la presidencia arreció en los últimos días. Ha llegado a un punto en el que las cosas parecen no tener límites y a medida que se acerca el día electoral la intensidad irá aumentando. La necesidad de cautivar al mayor número de electores posibles tiene trabajando a tope a los equipos y asesores de los candidatos. No se trata solo de las alianzas o acuerdos programáticos que los candidatos intentan de varias maneras; a eso se suma una agresiva generación de contenidos digitales y una desaforada guerra de información en la que las noticias falsas, la manipulación mediática y el ataque personal predominan.

El voto en blanco representa una manifestación de rechazo ciudadano frente a las candidaturas y aparece como alternativa viable en la segunda vuelta presidencial; pero ¿cuál es su verdadera repercusión en las elecciones del 19 de junio?

Como expresión ciudadana el voto en blanco es una opción válida. Por supuesto. Si ninguno de los candidatos satisface las expectativas del elector lo lógico es que lo manifieste votando de esa manera. Participa y se hace sentir expresado su voluntad, escenario muy distinto a la abstención. Si el voto en blanco representa la mayoría de los votos válidos obliga a repetir la votación y en ella no podrán participar los mismos candidatos. Ese es el efecto jurídico significativo del voto en blanco; el asunto es que la normativa constitucional no incluyó la segunda vuelta presidencial dentro de los eventos en los cuales el voto en blanco genera esa consecuencia.

Si el 19 de junio opta por votar en blanco sepa que su voto contará como expresión de rechazo, de dignidad, si lo quiere poner en esos términos, pero no se sumará a uno u otro candidato. En eso se equivocan quienes pretenden darle al voto en blanco un efecto que no tiene. Si vota en blanco no vota ni por Petro ni por Hernández, pero sepa que uno de los dos, así no lo quiera, va a ser elegido presidente. En segunda vuelta elegiremos a quien obtenga el mayor número de votos y el voto en blanco no afectará el resultado. Piénselo.

