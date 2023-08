¡No es feminismo, es respeto!

El caso que involucra a Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), y Jenni Hermoso, jugadora de la selección española de ese deporte que ganó el campeonato mundial que hace poco se celebró en Australia y Nueva Zelanda, ha dado mucho de qué hablar en los últimos días; en especial por la torpeza con la que Rubiales ha manejado el asunto.

El jueves de la semana pasada los medios de comunicación de España daban por sentado que Rubiales dimitiría en la asamblea general que convocó para el viernes 25 de agosto. Llegó el día y el presidente de la RFEF sorprendió a todos cuando anunció que no iba a renunciar. Eso no es lo grave. En el fondo ese tipo de comportamientos son usuales en el ser humano. Lo que no dejó de sorprender fue la forma en que interpretó y explicó lo que todos vimos, para hacernos creer que Jenni Hermoso es la única responsable de lo que pasó. El muy canalla elaboró un relato a conveniencia que las solas imágenes que se conocieron de la situación le desbaratan. Rubiales ahora insinúa que fue ella quien lo provocó, y que el beso, que para él no fue tal si no un simple pico, como si eso bastara para justificarlo todo, fue espontáneo, mutuo, eufórico y consentido. ¡Habrase visto!

Hoy todos rodeamos a Jenni Hermoso. 83 jugadoras de fútbol de España, dentro de ellas las 23 campeonas del mundo, renunciaron a formar parte de la selección nacional mientras Rubiales siga presidiendo la RFEF; miles de jugadoras alrededor del mundo le han expresado su apoyo de muchas maneras; jugadores activos, figuras del fútbol mundial, dirigentes de varios países, federaciones, entrenadores, artistas y periodistas se han solidarizado con ella. La Comisión Disciplinaria de la FIFA intervino y el sábado suspendió a Rubiales por noventa días mientras se adelanta un expediente disciplinario. Incluso el entrenador de la selección recientemente campeona del mundo, que el viernes lo aplaudió y celebró, hoy se puso del lado de la jugadora. No faltará quien apoye al agresor y diga que este es un típico caso de feminismo excesivo. ¡No! ¡Se trata de respeto! De respeto absoluto a la integridad de las mujeres y de reconocimiento a la igualdad. Así de simple. Un tema en el que como sociedad aún nos falta mucho por aprender.