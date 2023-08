Al inscribirse como candidatos quienes aspiran ser elegidos gobernadores o alcaldes radicaron su programa de gobierno. Es una exigencia de rango constitucional que estructura el voto programático y le abre paso a una eventual revocatoria del mandato en caso de que el elegido incumpla las propuestas que planteó a los electores.

Conocer los programas de gobierno es un deber ciudadano; aunque hay que reconocer que esta vez la tarea se complica un poco por el inusual número de candidatos inscritos para ser elegidos Gobernador y alcaldes. El dato no es oficial, pero a la Gobernación de Santander se inscribieron nueve candidatos; ocho si se concreta la renuncia que presentó Quintín Herrera Quiroz. Dieciséis candidatos aspiran a ser alcalde de Bucaramanga; once persiguen la Alcaldía de Floridablanca, siete buscan la de Girón y trece la de Piedecuesta. Ese panorama se replica en toda la geografía nacional. Con seguridad con el paso de los días, a medida que se vayan concretando acuerdos y consolidando las campañas, el número disminuirá; y aun si eso llega a ocurrir el trabajo que nos queda por hacer como electores es arduo. El propósito es conocer las propuestas y escoger de entre ellas la mejor. Ese es el ideal y a eso hay que dedicarle tiempo durante estos días.

Acceder a los programas de gobierno es relativamente fácil. Pueden consultarse en la página web de los candidatos; en redes sociales circulan con bastante asiduidad; algunos, incluso, los han compartido por WhatsApp, y por estos lados el programa Bucaramanga Cómo Vamos se propuso publicarlos todos y en este momento ahí pueden consultarse los de cuatro de los ocho candidatos a la Gobernación (Héctor Mantilla, Juvenal Díaz Mateus, Luis Ferley Sierra y Rodolfo Hernández), el de nueve de los dieciséis aspirantes a ser elegidos como alcalde de Bucaramanga (Carlos Parra, Diego Tamayo, Emiro Arias, Fabián Oviedo, Horacio José Serpa, Jaime Andrés Beltrán Martínez, Jaime Calderón Herrera, Ludwing Mantilla y Manuel Eduardo Parada Rueda), el de tres de los once candidatos a la Alcaldía de Floridablanca (Jhair Manrique, Jefferson Vega y Milton Villamizar), el de uno de los siete aspirantes a la alcaldía de Girón (William Mantilla) y el de dos de los trece candidatos a la alcaldía de Piedecuesta (David Valenzuela y Wilson González). En últimas, no hay excusa para no leerlos, ni para escoger con criterio. Ahí queda la inquietud, y el compromiso.