La semana pasada el debate giró en torno a la liquidación y el cobro de la sobretasa ambiental. La polémica está servida y creemos que quien la promueve tiene la razón. La historia es como sigue.

Con el acuerdo 033 de 2020 Bucaramanga actualizó su estatuto tributario. La CDMB demandó la nulidad de los artículos 52 y 54 de ese acuerdo porque la tarifa de la sobretasa ambiental se rebajó del 2 al 1,5 por mil del avalúo catastral, y se derogaron expresamente el artículo 180 del acuerdo 044 de 2008 y el acuerdo 048 de 2012 que eran, precisamente, las disposiciones que habían fijado la base de liquidación de esa sobretasa en el 2 por mil. En el proceso, el Tribunal Administrativo suspendió provisionalmente los artículos demandados; el municipio apeló, y en diciembre de 2022 el Consejo de Estado revocó la suspensión y notificó esa decisión. En enero de este año la sobretasa ambiental debía liquidarse y el municipio, a pesar de que ya conocía la decisión, aplicó la tarifa del 2 por mil y no la del 1,5 por mil contrariando lo dispuesto en el artículo 52 del acuerdo 033 de 2020 que había recobrado vigencia.

El concejal Carlos Parra alzó la voz, y lo hizo para señalar, con razón, que el municipio aplicó la tarifa que no era y que van a tener que devolver lo que cobraron en exceso. El secretario de hacienda lo desmiente, se ampara en un tecnicismo y aduce que la decisión que restableció la vigencia de los artículos demandados solo quedó en firme el 19 de enero; pero hay razones de mayor valía para afirmar que no debieron aplicar una tarifa que había sido derogada.

El secretario va a tener que explicarle a la ciudad, a los contribuyentes y a los órganos de control por qué no aplicó el artículo 52 del acuerdo 033 de 2020 sabiendo que debía hacerlo, y por qué desconoció el artículo 11 del acuerdo 031 de 2021. Lo particular del caso es que al alcalde este asunto no le resultó del todo indiferente. En un gesto de respaldo al funcionario, o de provocación e irrespeto a la ciudad, ustedes dirán, encargó al secretario de hacienda de todos los asuntos del despacho el 16 y 17 de marzo; precisamente cuando la controversia estuvo en su punto más alto. ¿O fue una simple casualidad?