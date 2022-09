¡Qué “Tamacarazo”!

A ocho concejales del Socorro y a su alcaldesa poco o nada les importan los intereses del municipio. La semana pasada aprobaron una iniciativa inconveniente e ilegal que autorizó transferirle los predios donde funciona el Hotel Tamacara a las Unidades Tecnológicas de Santander – UTS –. No les importó nada. En últimas el golpe lo sintieron los socorranos de bien que ven un despropósito en ese propósito.

La historia es como sigue.

Bajo el argumento de ampliar la cobertura del servicio educativo las UTS le pidieron al municipio del Socorro que revisara la posibilidad de regalarles los predios. La alcaldesa, solícita, presentó el proyecto de acuerdo y con el apoyo de ocho de los trece concejales logró que le aprobaran la iniciativa.

En el trámite del proyecto se echaron de menos los estudios que indiquen que al municipio le favorece desprenderse de dos activos a cambio de nada; no quedaron claras las razones por las que la donación era la vía jurídica que se debía utilizar para la transferencia y no otra; ni el por qué debían ser esos y no otros los predios que se debían regalar. Pero hay más. Los inmuebles están ubicados en la zona declarada monumento nacional y bien de interés cultural del ámbito nacional, por lo que cualquier intervención requiere de un Plan Especial de Manejo y Protección – PEMP – y de la autorización de la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura; y el Esquema de Ordenamiento Territorial – EOT – del Socorro señala que la actividad de las UTS no es compatible, porque la restringe, con el uso del suelo del sector.

Para salir del atranco en el proyecto se dice que el municipio y las UTS suscribirán un convenio para que esta, con recursos de aquel, elabore los estudios y proyectos para actualizar el EOT. Si es así, la esencia de la donación, que no es otra cosa que entregar algo sin recibir nada a cambio, se desdibuja. Y sobre las limitaciones que impone el régimen especial de protección derivadas del carácter de monumento nacional y bien de interés cultural de la zona donde están ubicados los predios nada se dijo. La nulidad está cantada.

El negocio es redondo para las UTS por donde se le mire. Y la alcaldesa en su plan de desarrollo se comprometió a poner a funcionar al cien por ciento el Hotel Tamacara y terminó regalándolo.