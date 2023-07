El título de esta columna corresponde al que Enrique Pardo Farelo, escritor, periodista y poeta nacido en El Carmen, Norte de Santander, utilizó en una de sus novelas; su obra la firmó bajo el seudónimo de Luis Tablanca y junto con Euquerio Amaya – Adolfo Milanés – y Santiago Rizo Rodríguez – Edmundo Velásquez – formó parte de Los Felibres, un grupo de ilustres literatos ocañeros.

Mi primera aproximación con él llegó por cuenta de mi madre, carmelitana también, que en muchas ocasiones me entretuvo contándome la vida del autor; el acercamiento a su obra vino después de manera inevitable. Muchas veces visité El Carmen, donde Pardo Farelo no ha dejado de ser objeto de orgullo y admiración, y escuché muchas historias sobre él; la pasión por la lectura me llevó a deleitarme con la prolífica producción literaria de los autores ocañeros; esos a los que con nostalgia vuelvo con cierta regularidad.

Pardo Farelo escribió dos novelas, Tierra encantada (1926) y Una derrota sin batalla (1933) en la que con ironía y sentido de la crítica recreó su fugaz y no tan afortunada experiencia como servidor público. Personificado en Juan de Ayala narra que en 1930 fue nombrado secretario de despacho de la gobernación de Norte de Santander, aceptó el nombramiento y cargado de las mejores intenciones emprendió el viaje a la capital del departamento para posesionarse. Cuenta que el viaje a lomo de mula le tomó cinco días; el mismo tiempo que ejerció el empleo antes de renunciarlo porque conoció secretos poco agradables de la administración pública y se vio rodeado de malquerencias gratuitas. Por el mismo camino, pero con menos ilusiones, regresó a su pueblo natal. Escribió la novela, dijo, para explicar la derrota o desquitarse de ella; que hoy se lee y se vuelve a leer y es como si nada hubiera cambiado. Por estos días, bastante turbulentos con ocasión de la campaña que ya comienza a sentirse, su lectura se presenta oportuna. Ahí queda la invitación.

Por ahora, y por el bien de la democracia, mientras se conocen las propuestas concretas de los candidatos, valdría la pena pasar el debate por un cernidor para eliminar el ruido, la especulación, la agresión y la provocación innecesaria que tanto daño hacen. La idea es encausarlo por el sendero del respeto y la tolerancia. No va a ser fácil, es cierto, pero no se pierde nada con intentarlo.