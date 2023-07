Desprecio y despecho, dos palabras que van de la mano, por lo general en relaciones de amor y odio, de alto calibre emocional. Desprecio como el magníficamente ejemplificado por Los Abuelos de la Nada, en su sencillo Mil Horas que se ha vuelto un ícono de miles de pre viejos con su “la otra tarde te esperé bajo la lluvia dos horas, mil horas, como un perro; y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco, estás mojado, ya no te quiero”.

Despecho como el magistralmente interpretado por La Oreja de Van Gogh en su canción Rosas, que nos susurra “y aún me parece mentira que se escape mi vida, imaginando que vuelves a pasarte por aquí, donde los viernes cada tarde, como siempre, la esperanza dice quieta, hoy quizás sí”.

Dos sentimientos poderosos, casi irracionales, que depauperan al afligido y lo sumen en la hondura de las dudas y la desconfianza, por lo general infligidos por un gaznápiro que desde las alturas empequeñece a sus víctimas de turno.

El despecho y el desprecio frecuentemente se entrelazan de las manos, como dos caras de una misma moneda o el ying y el yang de la filosofía china. El déspota castiga con su desprecio a sus cercanos que, ante la brutalidad de su indiferencia, entran en un trance de despecho, que con el tiempo se transforma a su vez, en otra clase de indiferencia, una no mezclada con un sentido de superioridad sino con rencor.

Bucaramanga, Santander, su alcalde, su gobernador y su clase política tienen la obligación de salir del despecho después del reciente desplante y desprecio del gobierno central, cuyo Presidente dejó con la mesa servida, las calles bloqueadas, las sillas vacías y la corbata puesta.

Es de mayores y de valientes, como los santandereanos, reconocer la afrenta y no exponerse a hundirse en el “aún me parece mentira que se escape mi vida, imaginando que vuelves a pasarte por aquí, los viernes cada tarde, como siempre, la esperanza dice quieta, hoy quizás sí”.