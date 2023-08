El pueblo es el constituyente primario. En Colombia, el pueblo elige directamente a sus gobernantes y a sus congresistas en democracia directa. Por otro lado, hay funcionarios del poder público no designados por democracia directa, como los magistrados, los ministros, el fiscal, el procurador y el contralor, que son designados por quién eligió el pueblo, por medio de diferentes fórmulas definidas en las leyes y la constitución.

Ahora, el pueblo, a pesar de designarse con una sola palabra, no está constituido uniformemente por gente que piensa del mismo modo. Tampoco su opinión es estable en el tiempo. La opinión del pueblo es un concepto teórico que en realidad es absolutamente inexistente.

Empecemos por la opinión del pueblo con respecto a sus elegidos, a la que tanto aluden los políticos. “Yo solo respondo al pueblo que me eligió” o “a mí me eligieron 150,000 votos” son expresiones comunes para justificar su comportamiento, esté este ajustado a las normas de la democracia, el estado de derecho y la constitución o no. Se olvidan de que el pueblo los elige bajo el supuesto de que ya en el poder actuarán respetando las normas. El apoyo que les brindaron con su voto de esto depende.

Las decisiones del pueblo son variopintas. En realidad, su opinión es altamente influenciable por campañas de mercadeo, tal como demostrado por Guanumen, incentivos en dinero, tal como demostrado por las empresas electorales presentes en el congreso y que una vez que ven a su candidato quemado escogen uno cercano para que lo reemplace y, promesas incumplidas.

El pueblo vota muchas veces por un ideario bajo el cual piensa que le irá mejor y, desgraciadamente, la mayoría de las veces se queda viendo un chispero. En todos los países del mundo los políticos lo engañan prometiendo el gobierno del cambio o educación y salud gratis, cuando bien se sabe que el que lo paga es el mismo pueblo con sus impuestos y que en el camino hay peajes.

Por eso, cuando un político alude a su respaldo popular, lo que hace es eludir sus responsabilidades. Nuestros dirigentes, obviamente, deben ser fieles a sus promesas de campaña, pero nuestra sociedad, el pueblo, también les exige que actúen de acuerdo con las leyes. Y gobierno que no las cumpla, por mucho que lo esgrima en discurso veintijuliero, no tiene el respaldo del pueblo.