El talante de Quintero

Agreste y pendenciero, el penúltimo alcalde de Medellín -recuerden que renunció en un hecho sin precedentes antes de culminar su mandato-, ha demostrado en los últimos días sus dotes en las redes sociales.

No contento con haber congelado las tarifas de energía solo para conseguir votos para las elecciones, ahora parece que los ingresos por alumbrado público que pagan los paisas no fueron entregados por el municipio a EPM sino que se refundieron en su administración, respaldados según el zar de la pintura pequeña, por vigencias futuras. No nos dejemos engañar por el lenguaje técnico, el ex ex alcalde se fue de su cargo en la alcaldía con un después les pago, mientras la plata se la gastó en su gestión.

No contento con su diatriba, en la que amenaza al alcalde electo con demandarlo por difamación por exponer sus marrullas, Daniel Quintero enfocó sus baterías contra el gobernador Aníbal Gaviria por el laudo arbitral que la sociedad Hidroituango le acaba de ganar a EPM. En aquel laudo EPM es considerado culpable por no haber ejecutado correctamente el contrato BOOMT (por sus siglas en inglés Build Own Operate Maintain and Transfer) de la central hidroeléctrica.

Olvida Quintero que fue él, el gerente y la junta que el nombró en EPM, los que condenaron de facto a la empresa de servicios públicos, al acusar y condenar a los contratistas que ella misma contrató. A Quintero se le avisó de las consecuencias de sus acciones de renegado tendrían, ya que, al haber sido el contratante responsable de supervisar a los contratistas, la culpa recaería en ella; tema que hasta un niño de 10 años entendería.

Sin embargo, Quintero no tiene recato, pero si descaro, para acusar al gobernador de no querer a EPM. Después de nombrar personas no capacitadas en su administración, manejar de pésima manera el siniestro de Hidroituango e impedir un acuerdo de quien debiera haber tratado como una institución hermana (la Gobernación de Antioquia), ahora resulta que al ser derrotado en el laudo por no tener la razón la culpa es de sus contrapartes. Es como si el Cúcuta saliera a echarle la culpa al Bucaramanga por perder un partido contra este equipo, un ex abrupto de dimensiones impensables.

Estos episodios serían risibles si no fuera porque, además de probar carros de más de cien mil dólares en Estados Unidos, el ex ex alcalde no estuviera hablando de ser candidato presidencial. Colombia tiene que estar informado del talante del personaje desde ya.