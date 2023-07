En un equipo de fútbol el técnico poco juega. Define la táctica y la nómina para los partidos y pone a los jugadores a punto para obtener un buen resultado. En una orquesta el rol del director es similar. Selecciona al primer violín y coordina a los músicos para lograr su interpretación de la música.

En las empresas y los gobiernos la analogía es similar. El gerente y el jefe de gobierno tiran línea, seleccionan a sus directivos cercanos y enfoca su estrategia basada en los lineamientos de sus accionistas, que para el gobierno son todos sus connacionales.

Eso sí, el técnico de fútbol, el director de orquesta, el gerente y el presidente eligen sus colaboradores de acuerdo con los objetivos que se fijan. No tienen los mismos criterios los entrenadores brasileros que se criaron en el jogo bonito y los italianos amantes del catenaccio. El Herbert von Karajan dirigía su orquesta con control y planificación, mientras Furtwangler fue un gran intuicionista cuya orquesta no sabía exactamente lo que quería. El presidente de una empresa que busca crecimiento no conforma su equipo de la misma forma que quién tiene como mandato la optimización de flujo de caja.

En un país, el equipo de que se rodea el presidente también difiere de acuerdo con sus objetivos. Cuando el objetivo es el crecimiento económico que genere empleo y bienestar el foco es tener ministros capaces de conceptualizar y hacer una realidad las estrategias, no concentrándose en la ideología sino en los resultados.

¿Cuál es el objetivo del gobierno actual cuando se analiza desde el ADN del gabinete actual? Claramente su perfil no se habla con objetivos de fortalecimiento institucional y generación de oportunidades para los colombianos sino que podría estar enfocado en la reivindicación de deudas con algunos segmentos de la población.

Sin embargo, esta última interpretación tampoco pega tan bien con un proyecto de reforma laboral que castiga a los trabajadores informales, y una reforma a la salud que obviamente deja en manos de funcionarios públicos la calidad del servicio, entre otros.

Si algo resalta del gabinete, es que su ADN no es diverso, más bien es incondicional y parece responder a la personalidad del presidente. Es como si su conformación indicara que en él prima el proyecto político del presidente y no las necesidades de la nación, lo cual no es bueno para el país.