La Comisión Séptima de la Cámara aprobó un proyecto para tumbar la Ley de Garantías correspondiente a las elecciones legislativas y presidenciales del 2022, justificando su decisión en la necesidad de reactivar el país económicamente. Algunos columnistas de opinión reconocidos han respaldado la medida argumentando que con o sin la ley de garantías, que limita la contratación estatal antes de elecciones, la corrupción sigue su curso.

Difiero respetuosamente de esta postura. A diferencia de la contratación que se realiza en épocas no preelectorales, cuatro meses antes de elecciones existe una alta presión a los funcionarios públicos de parte de sus afines políticos y financiadores para conseguir fondos que les permitan hacerse elegir. Sin la ley de garantías, los funcionarios no tienen impedimentos para firmar contratos no planeados y no tienen una excusa para no ceder a las presiones.

Tampoco es cierto que la ley de garantías limita el crecimiento económico. La contratación pública que genera valor social es planeada y optimizada y no depende de la ley de garantías. Durante los cuatro meses anteriores a las elecciones puede haber gasto público, siempre y cuando la contratación se haya adelantado previamente. El problema es para esa contratación de última hora, que surge de la necesidad de generar fondos para las elecciones.

Tumbar a ley de garantías es una estrategia de la clase política para generar fondos para sus campañas, a costa del resto de la sociedad. El hecho de que la propuesta venga de la Asociación de Colombiana de Ciudades Capitales es preocupante dado que muchos mandatarios locales tienen amansados a sus concejos a cambio de participación en sus gobiernos, lo cual dificulta el control fiscal y facilita la contratación corrupta. La discusión sobre la conveniencia de ley de garantías es bienvenida, pero no seis meses antes de las elecciones.

Pildorita: ¿levantamos 15 billones con la tributaria para repartir el 25% en pensiones a los más afortunados?

Ese proyecto de ley debería merecer cárcel, representantes ponentes María Cristina Soto de Gómez (conservadora) y Omar de Jesús Restrepo Correa (partido de Los Comunes - FARC)