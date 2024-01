No se trata de ideología. La sabiduría popular reconoce que la forma es el mensaje. Y la forma en este gobierno está lejos, muy lejos de estar bien.

La forma es el irrespeto hacia los demás. Cuando deja metidos a unos, cuando no llega a citas con otros. Implica que el tiempo de uno vale más que el del otro, que del otro no importa. Eventualmente, se pueden presentar casos de fuerza mayor, pero son poco frecuentes. El resto es irrespeto.

También, la forma es la manera como uno interactúa con los demás de su círculo. Invitar solo a unos, en vez de a todos, es comunicar que algunos por no ser afines a uno, valen menos. Que si no lo apoyan son de menor rango, que el rey es solo uno, que decide quién vale y quién no vale.

La forma también es irrespeto cuando, por encima de los responsabilidades que uno tiene como mandatario, atiende con prioridad los dilemas de otros países. Es un mensaje, que en la forma, refleja la poca importancia que se le da a sus propios ciudadanos. Refleja la prioridad que tiene la imagen propia, a nivel internacional, sobre el bienestar del pueblo.

La forma también está en el trato de la prensa. Nadie, con sus cinco sentidos, cree que desde el curubito es de buen proceder denigrar de ciertos sectores por intereses personales. La forma de referirse a los periodistas o a los empresarios, o los adversarios, cuenta, refleja el lugar que uno cree que tiene.

La forma importa cuando alguien mete una niñera a un sótano, y cuando uno reencaucha a esa persona en un puesto en el que decide a quién se le dan subsidios y a quién no. La forma también importa cuando uno escoge ministros caudillistas en su populismo. La forma refleja la forma de ser.

Es conveniente, cuando uno escoge a quienes entregar sus afectos, analizar la forma. Medir al personaje por sus formas, que reflejan su actuar. Y las formas en este gobierno están mal, muy mal.