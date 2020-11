Mientras el mundo habla de las elecciones en Estados Unidos, indignado por el comportamiento de Donald Trump, las instituciones estadounidenses han demostrado que son tan sólidas que aguantan los embates del propio presidente del país del norte. Este jueves, los principales medios americanos interrumpieron la transmisión del discurso del candidato republicano, denunciando las mentiras que sin rubor emitía.

Mientras tanto en Colombia, a pesar de la gran cantidad de bienintencionados compatriotas, nuestras instituciones hacen agua. Si bien el juicio a Álvaro Uribe y otros acusados avanza, dando tumbos, múltiples eventos de nuestra historia electoral se están quedando sin juzgar.

El evento histórico más importante que quedó en la impunidad evoca el recuerdo de Horacio Serpa, un político de la región, que como vicepresidente fue acusado en el proceso 8.000 por financiación comprobada del narcotráfico en la elección de Ernesto Samper. Hoy en día aún no se entiende como la comisión de acusaciones, liderada por Heyne Mogollón, cerró el caso sin llegar al fondo de la verdad.

Más recientemente está el caso de los ñoños, que le consiguieron a Juan Manuel Santos más de 300.000 votos para ganarle las elecciones a Oscar Iván Zuluaga. Como premio por su labor fueron nombrados en la principal agencia de contratación del Estado, Fonade, donde hicieron maravillas que están ampliamente documentadas. De este evento no hay condenados, acusaciones serias ni investigaciones que avancen, a pesar de que su consecuencia bien pudo haber sido elegir un presidente fraudulentamente.

En las elecciones pasadas surgieron dos irregularidades que tampoco están siendo investigadas seriamente. El caso Odebrecht, en el cual desde las instituciones presidenciales de Juan Manuel Santos se recibieron 3.850 millones que rebasaron los topes de la campaña de Vargas Lleras y, el caso de los ñeñes (no los ñoños) que aparentemente también recogieron votos a favor del presidente Iván Duque.

No se trata aquí de juzgar si las cabezas sabían o no de los desafortunados escándalos, sino de resaltar que las instituciones judiciales son ineficaces ante los grandes escándalos electorales en Colombia. Situación que, por ahora, no está ocurriendo en Estados Unidos.