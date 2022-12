Metaverso, bien gracias

Si hay algo que caracteriza nuestra época es la permanente conexión con Internet que se refleja en que gastemos horas en husmear la oferta de las plataformas de video ‘online’, para finalmente terminar no viendo casi nada.

El director ejecutivo de Netflix, Reed Hastings, decía que su mayor rival no eran sus competidores, sino el sueño de los espectadores. En 2019, Nielsen señaló que en Estados Unidos un adulto dedicaba 7,4 minutos diarios en seleccionar sus videos, el equivalente a 45 horas al año. Los españoles están conectados a Internet el 43% de su tiempo. equivalente a 73 horas por semana, más de lo que duermen.

Netflix gastó en mercadeo unos USD 2.200 millones para adquirir 29 millones de clientes a un costo de 77 dólares por usuario entre marzo de 2020 y marzo de 2022.

Este costo se compone de ofertas gratis, subsidios a la pantalla (planes para teléfonos móviles, televisores inteligentes), promociones o descuentos duros, así como costos de instalación gratis.

Bajo este nueva tendencia de ‘streaming’, los operadores de telecomunicaciones están perdiendo otro de sus ingresos, después de perder el ingreso de voz hace un lustro. Su ingreso por televisión tiene márgenes relativamente bajos por el costo de los contenidos como ESPN, FOX, Disney, que hoy compiten directamente con ellos por medio de otros canales.

Internet y el ‘streaming’ se han anclado en las preferencias de la gente porque son una variante muy económica y sencilla de entretenimiento. No requiere programarse ni hacer un esfuerzo, está disponible 24 horas, se puede entrar y salir a ella con flexibilidad y, sobre todo, permite que la gente vea lo que quiere.

Este nuevo paradigma hace una realidad poco a poco el sueño del metaverso de Mark Zuckerberg. Muchos viven metidos en él, en videos de TikTok y de Kwai, en Twitter, en Instagram y, ocasionalmente, salen de él a hacer mercado y a cenar.

Esto no necesariamente es negativo para la sociedad, pero quienes entran en este mundo virtual se pierden de muchos de los placeres de la realidad no virtual, la de los paseos, las conversaciones y de los sentidos. Es hora de que hagamos un esfuerzo, no para evitar el metaverso, sino un esfuerzo para disfrutar del mundo real.