Afrentas van, insultos vienen, los candidatos presidenciales se echan en cara malas compañías, procesos de corrupción y se achacan males relacionados con su historia política. De vez en cuando, en un intento para subir el nivel se discute la política pública, el futuro energético del país, la reforma pensional, la reforma agraria, entre otros temas, sin por lo tanto profundizar en los temas. A lo sumo se repiten principios más con la intención de generar un efecto populista que de analizar la mejor propuesta desde el rigor.

El tema ha ido tan lejos que, a pesar de haber estado metido al detalle en el análisis de los candidatos a congreso, no recuerdo una sola propuesta estructurada con la cual algún candidato se haya hecho elegir. Triste realidad que se conjuga con el bajísimo reconocimiento que tiene el pueblo del equipo de gobierno y sus ministros.

Dada la falta de programas claros de gobierno, coherentes y funcionales, el criterio que debe primar hoy para elegir presidente debe ser su capacidad de ejecutar la política pública. El debate no debe centrarse en la política de izquierda o de derecha, ni en quien tiene un pasado más cuestionado, lo cual es en gran parte irrelevante, sino en quien tiene la capacidad de mejorar la calidad de vida de los colombianos.

Esa capacidad cuenta con dos aspectos principales. El primero es que un presidente no gobierna solo y debe ser capaz no solo de escoger, sino de dirigir un equipo de gobierno como el entrenador hace con un equipo de fútbol. La gran mayoría de los candidatos han tenido la oportunidad de desempeñarse como alcalde de alguna ciudad importante de Colombia, pero esto no es suficiente. Hay que revisar que tanto su equipo de trabajo estuvo comprometido con él durante su mandato y como se referían a él como líder.

El segundo tiene que ver con su capacidad de hacer que las cosas pasen, en parte su tenacidad y en parte su enfoque hacia la ejecución. No aguantamos, después de la pandemia, un presidente que pose para la foto así no haya hecho nada para el país.