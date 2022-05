Odios o plácemes

Dos mandatarios de América Latina, Boric en Chile y Duque en Colombia cuentan hoy con muy baja popularidad. Tienen en común que los dos, después de hacer campaña y posesionarse desde los extremos políticos, asumieron una posición mucho menos radical como presidentes que como candidatos.

El movimiento hacia el centro, sensato cuando se trata de ser el presidente de todos los chilenos o los colombianos, fue lo que generó una caída significativa en su popularidad. Así perdieron el apoyo de sus electores, y su oposición, polarizada, independientemente de su postura moderada, no les reconoce su moderación y los sigue calificando de extremistas. Boric en Chile sigue siendo extrema izquierda, mientras en Colombia Duque sigue siendo, para la izquierda, el mandadero de Uribe. Nada más falso en cada uno de los casos mencionados.

Moderar las posiciones, para los candidatos que se presentaron al electorado con posturas de los extremos, tiene consecuencias negativas porque hoy en día no nos importa, como colombianos, la postura del mandatario sino a quién no se opone.

Iván Duque no bajó su popularidad porque su programa de gobierno incluyera a más colombianos, sino porque dejó de ser el opositor de la izquierda. Hoy al colombiano de derecha no le importa tanto que el presidente refleje en sus ideas en un programa de gobierno incluyente sino que continue opuesto a la izquierda. Lo mismo sucedería con un presidente de izquierda si se acercara al centro.

Mientras no dejemos la condena de la oposición como filosofía de vida y no nos concentremos en cómo salir adelante, seguiremos rechazando que todo lo que no se ajusta a nuestras preferencias. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, resaltar en nuestros dirigentes lo que une al país y no aquello que ideológicamente se aleja de lo que odiamos. Así podremos construir colectivamente y no destruir selectivamente.

El mandato de Iván Duque no ha sido perfecto. En particular, su segunda parte se ha caracterizado por darle plácemes a la clase política que no ayudan a generar crecimiento a la Nación. Pero de lejos ha sido más conciliatorio que el de todos sus predecesores desde 1994 y hay que reconocérselo.