El fin del año 2020 da entrada al 2021, con respecto al cual, como es usual, presento a continuación mis predicciones.

El primer tema es sin duda la evolución de la pandemia. Entre ires y venires, se descubrirá que la inmunidad de rebaño es difícil de lograr por la emergencia de nuevas cepas del virus que, si bien estarán cobijadas por la vacuna, llevarán a que las personas que tuvieron la enfermedad y no están vacunadas se infecten más de una vez. Por otro lado, se descubrirá que algunas de las vacunas tienen menos efectos secundarios y más efectividad en la prevención del COVID, por lo que el mundo desarrollado tendrá derecho a mejores vacunas que el resto de la humanidad.

El desafío de la vacunación será muy complejo en Colombia, especialmente fuera de las ciudades capitales. El control de la cadena de frío, los oportunistas y culebreros que venderán vacunas falsas, la falta de personal médico para aplicarlas y en general, la desorganización, demorarán el proceso, al punto que impactará la recuperación económica con un crecimiento del PIB inferior al 5%. El gobierno estará al filo de la navaja para mantener el grado de inversión de la calificación de crédito del país.

A medida que la vacunación avanza y las elecciones del 2023 se vislumbran, el entorno político se caldeará y surgirán nuevos escándalos de corrupción y abusos. Sin embargo, no habrá sanciones ni veredictos sobre los escándalos electorales de Odebrecht, los ñeñes, los ñoños y compañía. En el Congreso no se aprobarán reformas importantes, la pensional, la laboral y la de la justicia se congelarán mientras la calle se caldeará hacia fin de año con protestas que, desde la izquierda, se utilizarán para movilizar el inicio de la campaña. Los diferentes partidos no lograrán alianzas en la izquierda y llegarán a fin de año segregados, generando gran incertidumbre en el país.

Por último, la selección Colombia no se recuperará de su mal inicio y, comprometerá la clasificación al mundial de Qatar. En Colombia, esta será la noticia más grave de todas.