Progresismo falaz

El progresismo tiene atributos que le gustan mucho a la gente, de aquellos de los que embelesan y atrapan. Discursos que te hacen sentir bien, que cautivan como el canto de la sirena. Idearios que liberan a los votantes de las inseguridades, que les hacen levitar, que les levantan la autoestima.

El más común es hacerles pensar que las dificultades que pueden estar sufriendo no se deben a si mismos y que por lo tanto no tienen la responsabilidad de solucionarlas. Si no te sientes orgulloso como colombiano, es porque unos políticos, que lógicamente no son ellos, te robaron el futuro. Ellos, los de la orilla opuesta, asesinaron tus jóvenes, se robaron el país y por eso tu situación como colombiano no es satisfactoria, no te llena.

También argumentan que las empresas son malas: para ellos la única forma de asociación válida son las juntas de acción comunal o local, que no están conformadas por empresarios sin pudor. Olímpica, el Éxito, Van Camps, y muchas más son organizaciones extorsionistas que maltratan a sus trabajadores, que no pagan impuestos, a diferencia de ellos que si son buenos. Para incidir en las nuevas generaciones crean en la cabeza de los jóvenes que las generaciones anteriores les están robando su futuro, que los están dejando sin planeta, en otras palabras, que también los viejos somos asesinos.

En realidad, todo este discurso es una gran mentira. En las últimas décadas la calidad de vida de los colombianos ha mejorado sustancialmente, tienen acceso a un sistema de salud excelente que de lo único que sufre es de falta de plata (que hábilmente con el fin de tener la razón el gobierno ha agudizado), con una cobertura cada vez mayor del sistema educativo y con un ingreso per cápita que ha crecido al 2.5% anual en términos reales de manera que hoy un colombiano promedio gana 75 % más de lo que ganaba en el 2000.

El discurso progresista, ese discurso negativo que exagera los males y se los adjudica a los demás, se ha ido construyendo hace décadas, al punto que ese sentimiento desembocó en un estallido social fabricado, en donde todo se sacó de proporción. La falacia de este es que la solución no pasa por elegirlos gobierno, sino en lo contrario de lo que predican: que cada colombiano asuma su futuro con libertad e iniciativa privada. Solo así, asumiendo nuestros problemas, enfrentándolos como individuos y solucionándolos viviremos mejor.