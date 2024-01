Subsidios a lo Maduro y lo Ortega

Si hay regímenes antidemocráticos en América son los de Nicaragua, Venezuela y Cuba. Sus ciudadanos se encuentran a la merced del Estado, que por medio de subsidios en dinero y en especie, y las restricciones al acceso a trabajo y a ser candidatos presidenciales, coarta la libertad. O se es amigo del régimen o, no se come, no se trabaja o no se tienen derechos constitucionales.

Con respecto a Venezuela, Petro no se ha manifestado sobre la decisión de su régimen de inhabilitar candidatos democráticos, como Maria Corina Machado. El problema para nuestro presidente no es si los gobiernos son democráticos sino si son sus aliados políticos, sin serlo necesariamente de Colombia.

Para el presidente Petro, los gobiernos de estos países no son objeto de recriminación. Ortega, el dictador nicaragüense, tildó a Petro de “basura, traidor y de dirigir un Estado cómplice del narcotráfico”, lo cual no generó reacción alguna por parte del gobierno colombiano. De Cuba afirmó que, por petición del expresidente de Colombia, Iván Duque, está engañosamente en la lista de estados patrocinadores del terrorismo de Estados Unidos.

Defiende nuestro presidente a gobernantes que buscan controlar todas las interacciones sociales, en donde un puñado de políticos actúan como semi dioses favoreciendo a quienes les hacen venias. Estos gobernantes personifican el egocentrismo en su máxima expresión, pero no solo en teoría sino con consecuencias prácticas nefastas.

Colombia bajo Petro no ha llegado a una situación cercanamente similar. La oposición se manifiesta libremente, y las instituciones defienden a quienes piensan distinto al mandatario. Sin embargo, preocupa sobre manera que, cada vez más, el gobierno reparte dineros públicos con prioridad a sus seguidores con el fin de fortalecer su posición política, una actitud similar a gobiernos de otros países que admira con beneplácito.

Ahora que en 2024 se viene la repartición de más de 20 billones de pesos a quienes dicte el gobierno, parece claro que la movida reciente de unificar los partidos que están alineados al progresismo va orientada a definir quienes serán los beneficiados de los subsidios. Lo que hay que tener claro es que si usted no recibe nada, no es del círculo privilegiado y que, por lo tanto, debiera orientar su voto a alternativas distintas a las favorecidas por el gobierno.