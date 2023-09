El objetivo de muchos subsidios, aunque tiene un impacto en los beneficiados, es muchas veces político, como en el caso del reembolso propuesto de los incrementos de la gasolina a los taxistas.

Los subsidios son mecanismos válidos del Estado para corregir fallas de mercado. Existen en el mundo capitalista y están expandidos en los regímenes socialistas.

La función de los subsidios va en tres direcciones. Cuando uno de los jugadores de una cadena de suministro no logra, dada las condiciones de mercado, ponerse en situaciones de rentabilidad, pero, al no hacerlo anula a todos los demás participantes, el Estado puede intervenir con el fin de asegurar el bien común. Es el caso del subsidio a los alimentos en Estados Unidos y Europa para hacerlos competitivos a nivel internacional, que se justifican en estos países en garantizar la independencia alimentaria.

El segundo tipo de subsidios se da a personas naturales para facilitarles un nivel de vida aceptable. Están en ese sentido los subsidios en servicios públicos a los estratos bajos, o el SISBEN por medio del cual hay un mínimo desembolso para ayudar a sobrevivir.

La tercera clase de subsidios incluye aquellos que no se dan por fallas de mercado ni para garantizar condiciones mínimas a la población, sino que son utilizados por los gobiernos para proteger o aumentar su popularidad o, en su defecto hacerse al manejo de dinero público. Estos subsidios pululan en estas épocas e incluyen los dirigidos a los jóvenes para que no delincan, a los taxistas por situaciones creadas por el mismo gobierno o a los ex guerrilleros de las FARC en forma de puestos en el congreso.

El objetivo de estos últimos subsidios, aunque tiene un impacto en los beneficiados, es muchas veces político, como en el caso del reembolso de los incrementos de la gasolina a los taxistas propuesto por el Ministerio de Transporte. No se trata aquí de darle ayuda a segmentos necesitados de la sociedad sino de darle poder al estamento político acallando posibles contradictores.

Esos subsidios son, en otras palabras, un mecanismo que los políticos utilizan para beneficiar su popularidad a costa de recursos del Estado. ¿Sino como se explica que se subsidie a los taxistas y no a aquellos que tienen un sustento menor a un salario mínimo?