Luego de definirse los dos candidatos que continúan en la contienda electoral para presidencia de la república, es indispensable conocer el cumplimiento de las obligaciones de rendición de cuentas dentro de las respectivas campañas.

Cumplir con la obligación legal del reporte en tiempo real, registrando información verídica y completa, es indicador de respeto a la institucionalidad y al compromiso de rendición de cuentas, y, conocer los principales financiadores de campaña, da un indicativo de los futuros relacionamientos que tendrá el candidato seleccionado.

No obstante, a pesar de los esfuerzos legales para la construcción de un proceso de reporte transparente y detallado de los ingresos y gastos, históricamente, no ha sido posible evitar que algunas campañas políticas hayan estado vinculadas a ingresos no registrados y a erogaciones no declaradas, que obstaculizan el ejercicio legítimo del control social.

Ahora bien, entre más activo sea rol de seguimiento y control a las campañas, mayores probabilidades de ejercer el derecho al voto de manera informada y responsable, y, por ende, del ejercicio serio de la democracia.

Según los datos contenidos en el aplicativo cuentas claras, con fecha de consulta 9 de junio, los reportes publicados de los dos candidatos presidenciales para la primera vuelta, son los siguientes:

Rodolfo Hernández, ha reportado como ingresos un total de $4.137 millones de pesos, de los cuales el 97% proviene de créditos bancarios. Y en gastos se han registrado $3.298 millones de pesos, el 71% de este valor, fue utilizado en propaganda electoral.

Gustavo Petro, reporta ingresos por $18.900 millones de pesos, el 99% de ellos a través de créditos bancarios. Y en relación con los gastos, se ha reportado $11.584 millones, de los cuales, el 71%, como es de esperarse, se destinó a propaganda.

Según tales cifras, los gastos reportados no superan el 41% del tope establecido, lo cual podría obedecer a que los candidatos no están registrando sus gastos de campaña en tiempo real, o a que los topes establecidos no están siendo sensatos o congruentes con lo que realmente cuesta una campaña política. Tal como lo indica el cuarto informe de la Alianza para el Control Ciudadano al Financiamiento de Campañas, “es importante que desde la autoridad electoral se analice esta información y se tomen medidas que garanticen y promuevan elecciones cada vez más transparentes, en donde el acceso a la información y la rendición de cuentas, sean principios transversales en el desarrollo de las contiendas electorales”.