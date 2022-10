El valor de lo público

En las últimas semanas se ha dado a conocer a través de medios de comunicación, la celebración de un contrato de la Gobernación de Santander, donde se presentan valores unitarios con presuntos precios elevados.

Como se ha publicado, los valores unitarios dan cuenta, por ejemplo, de hamburguesas de $87.000 pesos o de arreglos florales para centro de mesas de 40cm x 10 cm con un costo de $373.000 pesos, sobre lo cual, la Gobernación ha contestado que tales valores responden a las condiciones de oferta y demanda del mercado.

Sobre el particular, cabe decirse, que, de manera previa a la iniciación del proceso de selección del contratista, la entidad pública contratante, debe efectuar un estudio minucioso del sector y de los precios reales del mercado para determinar de manera objetiva el valor a contratar.

La doctrina ha definido que los precios reales del mercado son “lo que, de acuerdo con las reglas del mercado, pueda ser el costo de los bienes, servicios, suministros, etc. Es decir, del objeto u objetos a contratar, en un lugar determinado, en un momento determinado, bajo determinadas circunstancias y conforme a las variables que el objeto del contrato implique, tales como cantidad, calidad, especialidad, etc. Lo anterior con el propósito ineludible de que la administración no pague más, ni pague menos, de lo que verdaderamente cuestan en el tráfico jurídico ordinario dichos bienes o servicios”.

De tal manera, el sobrecosto tiene ver con la comparación y la diferencia del valor del contrato celebrado con los precios reales del mercado, diferencia que, en el presente caso, en algunos ítems, es bastante significativa, aún teniendo en cuenta la carga tributaria que implica la contratación con entidades públicas.

En el escenario de lo público, la adquisición de bienes y servicios debe justificarse en la necesidad pública que se pretende satisfacer. En este sentido, las entidades que manejan los recursos públicos tienen la obligación de buscar siempre la satisfacción de necesidades públicas, en salvaguarda del interés general y los fines estatales, con el deber incuestionable de garantizar la eficiencia en el gasto, bajo los criterios de economía y transparencia.

Es entonces indispensable que las entidades públicas, sean coherentes con sus funciones legales, realizando una gestión contractual pertinente y eficiente, que responda a las reales necesidades de la ciudadanía, máxime en este momento critico que enfrenta la economía nacional.