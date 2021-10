Sigue la espera en Simacota

El 13 de noviembre del 2020, el municipio de Simacota suscribió un convenio de Transferencia con el Cuerpo de Bomberos voluntario de ese municipio, para la compra de un vehículo para el desarrollo de la actividad bomberil con el fin de garantizar la prestación del servicio público para la gestión integral del riesgo contra incendio, desastres y calamidades conexas.

El convenio referido debía ejecutarse hasta el 31 de diciembre de 2020, para lo cual se efectuaron dos pagos por parte de la Alcaldía de Simacota, el primero por 80 millones de pesos el 9 de diciembre y un segundo pago por 6.400.000 el 29 de diciembre de 2020, sin embargo, vencido el plazo del convenio, no se cumplió con su objeto.

A las solicitudes de información sobre el particular, el representante legal del cuerpo de bomberos, a través de un oficio fechado del mes de febrero de 2021, es decir, dos meses después de haberse vencido el plazo del convenio para la adquisición del vehículo, expresó únicamente, que el automotor se encontraba en el puerto de Buenaventura, a la espera de trámites administrativos.

No obstante, casi un año después de firmado el convenio, el municipio de Simacota, aún no cuenta con el vehículo de bomberos y no se conoce el estado de la adquisición, ni la fecha en la cual se logre contar por fin, con tan importante herramienta para las funciones de prevención y atención de situaciones de riesgo para los habitantes del municipio.

Lamentablemente, el representante legal del Cuerpo de Bomberos voluntarios de Simacota falleció el pasado mes de junio, sin que se haya resuelto esta situación y sin que exista actualmente certeza sobre la suerte de esta inversión con recursos públicos.

Los entes de control ya tienen conocimiento sobre las deficiencias en los trámites surtidos para la adquisición del carro de bomberos con aportes públicos provenientes de los recursos de la sobretasa bomberil y deberán dar curso a las investigaciones correspondientes, para que este caso, no llegue a engrosar la larga lista de los malos manejos de los dineros públicos que deberían estar satisfaciendo efectivamente las necesidades colectivas de cada municipio, de manera íntegra y oportuna.