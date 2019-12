La columna de hoy es la más difícil que he tenido que escribir, hoy debo decirle adiós a este maravilloso espacio de opinión, pues he decidido trabajar en el gobierno de Juan Carlos Cárdenas, aportando al gobierno entrante mi experiencia profesional y en especial la experiencia que he adquirido en los últimos años en el Comité Transparencia por Santander, con el fin de continuar trabajando por la transparencia desde la administración local.

Antes que nada, debo comenzar por agradecerle a Diana Giraldo, directora de este medio, quien confió en mí para darme la valiosa oportunidad de escribir en las páginas de Vanguardia; un gran desafío que ejercí con total responsabilidad y que hoy dejo por asumir un reto por Bucaramanga; fueron casi dos años de experiencias extraordinarias y mucho aprendizaje. Sin duda extrañaré la posibilidad de apoyar y ayudar en causas difíciles, pues mi columna siempre trató de ser la voz de poblaciones en donde poco llega la lupa de los entes de control; gracias a este espacio pude visibilizar por ejemplo, problemáticas como la vivida en Barichara, en donde la clase política se ha tomado el poder para beneficios particulares, dejando de lado en algunas ocasiones el trabajo por el bienestar general de sus habitantes.

Gracias a mis lectores, entre ellos, seguidores, líderes de opinión, contradictores, críticos y opositores, gracias a ustedes logré ubicarme como la columnista más leída de Santander y una de los 22 columnistas regionales mas destacados de Colombia, según Cifras y Conceptos. Gracias por los mensajes de apoyo, correos, llamadas y voces de aliento, gracias también a los mensajes críticos; gracias a todos ustedes también aprendí lecciones valiosas de vida que practico cada día.

Gracias al Comité Transparencia por Santander, a cada uno de sus miembros, a la Cámara de Comercio de Bucaramanga, a su presidente ejecutivo, junta directiva, a la academia, gremios económicos, sociedad civil, Fundación Participar, por confiar y permitirme dirigir por casi 8 años un proyecto anticorrupción muy importante para Santander, el cual ha llegado a posicionarse como autoridad regional y ejemplo destacado por autoridades nacionales.

A todos ustedes, ¡mil gracias!