Percepción de la Corrupción: ¿Cómo vamos en Colombia?

Hace unos días, Transparencia por Colombia dio a conocer los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2023, elaborado por Transparencia Internacional. Este índice asigna puntuaciones del 0 al 100 a 180 países, donde 100 denota que un país se percibe como altamente transparente, mientras que 0 indica que se le percibe como altamente corrupto, en todo caso cualquier puntuación inferior a 50 sugiere que el país enfrenta problemas significativos de corrupción.

En este análisis, Colombia registró una puntuación de 40 sobre 100, apenas un punto más que su calificación en 2022, posicionándose en el lugar 87 de los 180 países evaluados. Aunque se observa una ligera mejora en la puntuación, el resultado continúa siendo desalentador y preocupante, indicando que persisten desafíos significativos en la lucha anticorrupción, ya que la percepción de corrupción en el país sigue siendo demasiado elevada.

Impresiona observar cómo, día tras día, los medios de comunicación denuncian una y otra vez, actos de corrupción, evidenciando grandes debilidades en la lucha contra este flagelo: Es indiscutible que las capacidades de la justicia y los organismos de control resultan insuficientes, lo cual evidencia la necesidad de fortalecer y hacer más eficiente el sistema de sanción y control; todavía no se reconoce que la corrupción deja víctimas y causa graves daños individuales y colectivos; muchas de las personas conocedoras de hechos de corrupción no se sienten seguros al momento de interponer las denuncias correspondientes, pues no existen medidas de protección a estos denunciantes; lamentablemente, los actos de corrupción son tantos que algunos ciudadanos normalizan o minimizan el hecho con frases como: “robó pero al menos dejó obras”, Ante esta realidad urge formular e implementar una estrategia Nacional Anticorrupción que permita tener resultados contundentes para acabar los actos de corrupción que tanto daño han hecho a nuestro país.

Muy claro lo dijo Andrés Hernández, Director Ejecutivo de Transparencia por Colombia: “Avanzar en la lucha contra la corrupción, significa avanzar en el bienestar de todo el país. Nuestros esfuerzos deben ser más contundentes, mostrar más resultados. Debemos rechazar que ser corrupto sea normal y sumar esfuerzos desde todas las orillas para vencer la corrupción”

Los nuevos gobiernos locales que inician su gestión tienen la tarea de demostrar con hechos que sí es posible disminuir la percepción de la corrupción, como un pequeño aporte en la lucha contra este flagelo.

Por: María Juliana Acebedo - Abogada - Consultora