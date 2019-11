Quebrantamientos al pliego tipo en Santander III

A través de este espacio de opinión he venido denunciando en varias entregas, cómo algunas entidades públicas en Santander están aplicando de manera indebida el pliego tipo, estas irregularidades por inocentes que parezcan impiden una evaluación adecuada de proponentes, teniendo como consecuencia la adjudicación del contrato sin garantías de transparencia.

Las administraciones están siendo creativas inventando requisitos que no aportan nada al proceso de contratación y sí constituyen elementos que restan puntos o eliminan proponentes con argumentos que nada tienen que ver con el pliego tipo.

Por ejemplo: en Puente Nacional en la licitación LP 006-2019 para contratar una vía urbana por más de $ 1.470 millones, no aceptaron subsanaciones por correo electrónico, rechazando a quien no las presentara de manera personal, cuando ya este hecho no es causal de rechazo. La contratación no tiene anticipo, pero los proponentes que no señalaron en la carta de presentación de la oferta que renunciaban a el fueron eliminados; restaron puntaje de Industria Nacional por no diligenciar el formulario 9, cuando esto es un requisito que deben diligenciar sólo los extranjeros.

Esta última irregularidad se ha hecho popular, pues se comete en Piedecuesta en la licitación LP-010-2019 por más de $1.648 millones, y en Sucre en un proceso de más de $631 millones.

En Charalá en la licitación LP-002-2019 por más de $1.018 millones se impidió firmar las ofertas económicas como garantía de transparencia para los proponentes, por no tener poder, posición apoyada indebidamente por el personero pues no observó la normatividad vigente en contratación con su actuación.

Rionegro aparece de nuevo con la licitación LP 007-2019 por más de $2.000 millones, repite lo ya denunciado en la licitación LP 005-2019, otra vez limita la longitud de la experiencia exclusivamente a placa huellas, violando la matriz de experiencia del pliego tipo.

Seguramente todos estos procesos tendrán pluralidad de oferentes, pero no tendrán una adjudicación del contrato con garantías suficientes de transparencia. ¿En dónde están los entes de control?, al parecer todavía no se han especializado en investigar irregularidades relacionadas a la aplicación indebida del pliego tipo.