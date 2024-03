El InderSantander interino

Compartir

Ya vamos para tres meses de interinidad en el Instituto de Deportes de Santander y nada que se conoce el nombre de su nuevo director, aquel que reemplazará al arquitecto Carlos Díaz Barrera, quien ahora ocupa la importante cartera de infraestructura en la administración departamental. El señor Gobernador guarda silencio sobre la designación del nuevo dirigente deportivo, excepción hecha de haber convocado de manera informal a posibles aspirantes para que presenten su hoja de vida en el despacho gubernamental. Pero desde entonces para acá el Instituto sigue sin director. Todo ello es una muestra más de lo poco o nada que importa el deporte en Santander, el cual desde hace rato está en decadencia debido a la falta de apoyo oficial. Prueba de la decadencia de estas épocas es el lugar que ha ocupado el departamento en las últimas ediciones de los Juegos Deportivos Nacionales, cada vez más de para atrás y lejos de las posiciones de privilegio. Se rescatan eso sí algunos deportistas y algunos equipos, pero más por su disciplina y entrega personal que por un trabajo mancomunado desde el InderSantander. No hay una política regional establecida para el deporte, ninguna; no se contratan oportunamente los preparadores físicos y directores técnicos; los escenarios de práctica están deteriorados; y para colmo la atención médica es precaria. En fin, que el Gobierno no destina los recursos suficientes para satisfacer las necesidades de los deportistas regionales, porque aquí el deporte es secundario. Actualmente, el equipo masculino de Baloncesto, campeón nacional, busca recursos para poder asistir al clasificatorio a refrendar su título, pero nadie le presta atención a sus súplicas, menos el señor Gobernador que ni siquiera ha tenido tiempo para designar con responsabilidad a un nuevo director, un buen profesional que tenga un mínimo conocimiento de planeación deportiva. Dicen que por ahí están las hojas de vida del abogado Alex Patiño, de Pedro Belén y del deportista Moisés Fuentes. Los tres son buenos candidatos, conocen del tema y tienen preparación, solo queda que el mandatario escoja bien. ¡Es un clamor!