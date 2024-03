¿Y de “Metrolínea”, qué?

Opinión de Miguel Ángel Pedraza.

El fracaso de “Metrolínea” es innegable, rotundo, tanto así que desde el año pasado se ordenó su disolución y liquidación. El famoso sistema de transporte masivo no sirvió en Bucaramanga, ni como empresa ni como operación de servicio de tráfico. ¡Una pena!

Sin embargo, lo que hoy se preguntan los bumangueses es acerca de su futuro, si “Metrolínea” va a seguir operando o no, si lo que viene es apenas un cambio de nombre, si van a seguir los buses verdes o esos van a ser reemplazados por buses de otro color, en fin, preguntas básicas de los ciudadanos que hasta ahora nadie responde.

Tampoco sabemos qué va a suceder con las estaciones de “Metrolínea”, convertidas en elefantes blancos y además saqueadas por la delincuencia. Mucha plata perdida en esas estaciones, algunas que ni siquiera entraron en servicio. La gente se pregunta si las van a poner en funcionamiento o no, si las van a adecuar o remodelar, o si finalmente se convertirán en guarida de habitantes de calle.

El sistema no funcionó, como tampoco funcionó en Bogotá, Cali o Cartagena, pero eso no es excusa para obviar su problemática. Hoy no hay transporte masivo formalizado en la ciudad, la gente no tiene cómo movilizarse y, por esa misma razón, la piratería y el transporte informal han impuesto las condiciones de movilidad. Increíble que en ciudades capitales todo esto haya sido un desastre, tanto en lo institucional como en lo financiero y operativo.

Por ahora, sabemos que la entidad denominada “Metrolínea S.A.” tiene un nuevo gerente, el ingeniero Jhair Andrés Manrique, experto en transporte. Pero no sabemos qué va a pasar con esa entidad, ¿se disolverá?, ¿se liquidará?, ¿habrá un nuevo ente gestor?, ¿habrá subsidios?, ¿van a comprar más buses?, ¿van a construir más estaciones?, ¿más carriles? ¡Nada de eso sabemos!

La gente necesita respuestas, indicaciones, algún pronunciamiento de las autoridades que sirva de paliativo acerca del futuro del transporte en la ciudad, el transporte público, a diferencia de la penosa informalidad. Diagnósticos técnicos no necesita la gente, solo una indicación elemental para saber si mañana puede montarse en ese bus.

Todos anunciaron la transformación de “Metrolínea”, incluido el gobierno nacional, pero esa transformación no ha llegado y no sabemos si llegará. Un lío grande y un reto enorme para la administración de Beltrán. ¡Nada fácil!