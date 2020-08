Acoso en la justicia

Las denuncias sobre acoso sexual y laboral en las altas corporaciones de la justicia, primero en la Corte Constitucional según las revelaciones del informe de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID), y luego en el Consejo Superior de la Judicatura según la investigación publicada por la abogada Cristina Plazas en asocio con la Unidad Investigativa de este diario, son gravísimas y denotan una profunda descomposición moral en algunos personajes que se exhiben como eximios representantes del poder judicial.

Puede que el problema no sea nuevo, solo que ahora se hace más visible a expensas de las denuncias de algunas agraviadas y de su divulgación en los medios de comunicación. Sin embargo, es evidente que sigue imperando el temor por la posición privilegiada que ostentan los agresores. En sí, no es fácil denunciar al jefe acosador, máxime cuando no existen instancias internas ni mecanismos de control capaces de enfrentar al ofensor, protegiendo al ofendido.

Por los lados de la Corte Constitucional no se han revelado nombres, pero en el informe se habla de jefes y de altos funcionarios con poder, discriminando, acosando, faltando al respeto. Mientras que en la Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura las denuncias por abusos tienen señalamientos propios, involucrando a los magistrados titulares Pedro Alonso Sanabria, Camilo Montoya Reyes y Fidalgo Javier Estupiñan. ¡Complicado!

Esas graves denuncias contra togados inescrupulosos por su hostigamiento sexual y laboral deberían avanzar prontamente y generar resultados concretos. Pero por lo que se advierte, pueden tomar un rumbo lento y pernicioso. La Judicatura en un lánguido comunicado apenas anunció que esas quejas deben tramitarse ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, y a juzgar por los resultados de ese organismo, no es mucho lo que pueda esperarse. Pero no hay que desfallecer.

Gravísimo que se acuñe en esas altas cortes el término “judicantear”, en evidente desprecio por las jóvenes judicantes, como mercancía sexual al servicio de perversos funcionarios. ¡Espantoso!

APARTE: ya están asfixiados los restauranteros y sus establecimientos de comercio. Es hora de que en Bucaramanga se adopten acciones en su favor, con determinación y responsabilidad. Que les permitan abrir para volver a atender, para poder subsistir. Es un clamor.