Con visa, pero sin moral

Desde hace varios días, más de un mes quizás, ha venido siendo tema de controversia en la ciudad el asunto de la visa americana del exalcalde Rodolfo Hernández y su familia. Versiones van y vienen sobre su cancelación y su vigencia: que se la quitaron a toda la familia, que solo a su esposa por un problema de lavado de activos, que no, que la visa la tienen vigente, en fin, toda suerte de especulaciones alrededor de tan espinoso tema.

Para disipar las dudas, entonces, el pasado 19 de octubre el señor Luis Carlos Hernández Oliveros, hijo del exmandatario, decidió viajar a Miami y desde allí enviar videos para demostrar que su visa americana está activa y que no tiene restricción alguna para ingresar al país del norte. Visitó tiendas y restaurantes, hizo compras y pagó en dólares. ¡Muy afortunado!

El hijo del exalcalde tiene visa y parece no tener problemas con las autoridades americanas. Pero es que sus problemas no están allá, sino que están aquí, pues todavía Luis Carlos Hernández le debe muchas explicaciones a la ciudad y a los organismos de investigación sobre su escandalosa participación en el negocio turbio de “Vitalogic”, en donde ensució su nombre y el de su señor padre pretendiendo apoderarse de millonarias comisiones en el contrato de las basuras. Porque no fue una indelicadeza su actuar, sino un bochornoso acto de corrupción aprovechando su privilegiada condición de hijo del entonces mandatario.

“Vitalogic”, ese entramado de corrupción denunciado previamente por la ciudadanía, alertado por los medios y advertido por la Procuraduría. Es más, confesado por uno de sus propios protagonistas, el señor Luis Andelfo Trujillo, quien con grabaciones en mano ha demostrado una y mil veces la reprochable participación del señor Hernández Oliveros y su proterva intención de lucrarse con el negocio de las basuras. Tanto, que hasta decidieron rubricar el ilícito negocio en una notaría. ¡Vergonzoso!

Ya ven, ese es el muchacho que tiene visa y que se pavonea en Miami alardeando de su estatus. No hay duda, el hombre tiene visa, lo grave es que no tiene moral. ¡Gravísimo!