Nadie desconoce que la pandemia trajo consigo muchas desgracias, dificultades económicas y bastantes quiebras, pobreza en sí, y que entre los múltiples afectados por estos lados estuvo la Corporación Parques Recreativos de Bucaramanga, quien no pudo seguir al frente de los famosos parques “Recrear”.

Hacia diciembre del 2020, el alcalde Cárdenas decidió que la administración de los parques quedara en manos del Instituto de Recreación y Deporte, Inderbu, cabalmente por las penurias económicas que atravesaba la Corporación “Recrear”. Por aquel entonces, ni siquiera les habían cancelado los salarios desde marzo a los empleados de la corporación.

Esto significa que los parques “Recrear” son administrados por el Inderbu desde la finalización del 2020, y aunque en el 2021 se registraron movimientos de reapertura y en el primer semestre de 2022 tuvieron buenos visitantes, en la actualidad se encuentran otra vez abandonados, desolados y sin mantenimiento. Las piscinas del “Recrear” del barrio Provenza son “una cuna de infecciones para los habitantes de la comuna 10”, tal como los vecinos lo denunciaron esta semana.

Y así los demás parques recreativos, el de Campo Hermoso, el Porvenir y el de Colorados, entre otros, los cuales están cerrados, sin trabajos manuales, sin cuidados internos, en fin, unos lugares que día a día se abandonan y que corren el riesgo de volverse ruinosos.

¿La razón? Averiguamos por la razón y encontramos que en el Inderbu no existe prioridad alguna en el manejo de esos parques, no hay funcionarios encargados de su funcionamiento, no se ha contratado el personal necesario para su adecuado mantenimiento y ni siquiera se cuenta con buenas herramientas de trabajo para el cuidado de esos escenarios.

La nueva administración del Instituto de Deportes, aseguran, poco conoce del tema o poco le interesa, y la nueva directora, Eliana León, no ha logrado engranar en la dinámica administrativa de la entidad. De por sí, afirman que muy poco sabe de su misión, ni de deportes ni de parques. ¡Penoso!

Lástima ese abandono de los famosísimos parques “Recrear”, parece increíble ese suceso, cuando otrora fueron símbolo de entretenimiento, sano esparcimiento y unión familiar. ¡Qué desidia!

*Aparte: denuncian que el asesor César Castellanos nunca va a la Alcaldía, no trabaja, pero sigue vinculado y ganando. ¿Es eso cierto? ¿Qué papel desempeña ese abogado en la administración local?