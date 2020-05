El ambiguo Plan de Cárdenas

El alcalde Juan Carlos Cárdenas presentó su plan de desarrollo 2020-2023, “Bucaramanga, ciudad de oportunidades”, pero por lo visto, todo parece indicar que la gente no está muy conforme con esa planificación, ni siquiera muchos de sus seguidores o votantes. Las críticas han sido recurrentes, empezando por su falta de socialización.

Pero más allá de que no tuvo socialización, el plan de desarrollo se muestra difuso, ambiguo, gaseoso, en fin, un compendio repleto de lugares comunes y de frases grandilocuentes que al final no logran aterrizar las necesidades de la ciudadanía. Predominan expresiones como “políticas públicas”, “estrategias”, “acciones integrales”, “campañas” y otras más, pero nunca se definen en qué consisten esas “estrategias” o “acciones integrales” para superar las carencias en educación, salud, empleo, movilidad y otros tantos aspectos cruciales para la ciudad.

Llama poderosamente la atención que muchas de las metas del gobierno local es darle mantenimiento a la infraestructura existente, como mantener las plazas de mercado, los parques o los escenarios deportivos. Claro que sí, esos espacios hay que preservarlos y cuidarlos, pero esa es una labor inherente al propio ejercicio de la administración del Estado, lo cual no comporta una meta o un programa a desarrollar. ¿O acaso es que no iban a darle mantenimiento a los parques?

Hablan de impulsar el sector turístico diciendo que van a fomentar cuatro eventos que despierten el turismo en la región, pero no dicen en qué consisten esos eventos, ni sus presupuestos. Y hablan de incentivar el empleo con el registro de 5.000 hojas de vida para facilitar la inserción en los mercados laborales, pero no se sabe si ese registro implica de verdad un empleo. Por el contrario, no se plantea ninguna propuesta dirigida a los jóvenes que no cuentan con experiencia laboral, que hoy es el segundo sector con mayor índice de desempleo. Y hablan de Metrolínea, no mucho, pero prometen que “Metrolínea evoluciona”, sin decir cómo.

Se rescatan en concreto la construcción de 15 kilómetros de cicloruta o el proyecto del Sistema Inteligente de Gestión del Tráfico, y la construcción de un acueducto veredal, ¿solo uno?, pero no parece que con eso y algo más nos vayamos a convertir en la ciudad de las oportunidades. ¡A repensar el plan!