¡El incumplimiento es evidente!

Muchas reacciones en los ciudadanos, en los concejales, en los medios de comunicación y en la propia administración municipal se generaron esta semana a propósito del contrato de modernización del alumbrado público de Bucaramanga, el cual ha estado en el ojo del huracán desde sus inicios.

Un breve recuento del contrato indica que este fue suscrito con la Unión Temporal “Bucaramanga Inteligente”, iniciando en julio de 2021, y que su primera fase con una inversión cercana a los $15.000 millones debía terminar a finales de diciembre del mismo año. En esa época no terminó y por el contrario se prorrogó por tres meses, produciéndose paralelamente la suspensión del contrato de interventoría.

La semana pasada se cumplieron los tres meses de prórroga y nada, y entonces ahora la administración ha decidido una ampliación del contrato por 50 días. Esto significa, ni más ni menos, que pasa el tiempo y el contrato no ha sido cumplido cabalmente por el contratista. Toca darle prórrogas y más plazos a ver si cumple. ¡Así de sencillo!

El gobierno local se defiende afirmando que no se ha pagado un solo peso por ese contrato, lo cual es cierto, pero el meollo de la cuestión no radica en el despilfarro o la indebida apropiación de recursos sino en el evidente incumplimiento del contrato. Ahí está el problema y eso debe aceptarlo la Alcaldía. Entre otras razones, porque a pesar de los esfuerzos para que el contratista cumpla, este no ha podido, y eso es lo que ha generado malestar en la ciudadanía y en un grupo de concejales.

En realidad, estamos en presencia de un contrato fallido, así la administración se niegue a asumir esa realidad. Nos movemos entre un contratista incumplido y un contrato sin interventoría, lo cual es sumamente preocupante.

Y para rematar, el ambiente de los dirigentes no es el mejor. El alcalde Cárdenas anuncia desesperadamente denuncias penales contra el concejal Antonio Sanabria, y los asesores del mandatario intentan de manera afanosa justificar el incumplimiento del contrato. Pero en el fondo la ciudadanía no quiere eso, lo que quiere es que de verdad se ponga en funcionamiento la modernización de su alumbrado público, porque muchos sectores de la ciudad están en la penumbra.

¡No se ha gastado plata, pero tampoco se ha cumplido!