El recaudo del PAE

Esta semana se conoció que la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema presentó escrito de acusación en contra del exgobernador Dídier Tavera, por el caso del Plan de Alimentación Escolar (PAE) del año 2016, endilgándole los delitos de Contrato sin cumplimiento de requisitos legales y Peculado por apropiación en favor de terceros. ¡Grave!

Por la contratación indebida le enrostra el direccionamiento del contrato en favor del único oferente, la cuestionada Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones, además de unas controvertidas adiciones; y por el peculado lo acusa, valga anotarlo, no porque se hubiera apropiado de dineros en beneficio propio, sino favoreciendo a terceros.

Ese peculado por apropiación, según la Fiscalía, fue estimado en una escandalosa suma de más de $9.000 millones, los cuales según el ente investigador no lograron ser justificados por el operador del contrato, se embolataron o se los robaron, aun cuando el propio operador, representado por el señor Germán Trujillo, devolvió en otro proceso paralelo la suma aproximada de $2.280 millones. Con todo y esa devolución, la ilícita apropiación supera los $9.000 millones.

Se advierte que la operación de ese contrato fue un desastre, empezando por la contabilidad, que según los investigadores contiene informes financieros que no son confiables, incluso ni comprensibles, omiten información y carecen de soportes.

Es más, por interceptaciones realizadas se logró establecer que el propio contratista era consciente del desfase contable, pues iba a ser muy difícil justificar, cuando menos, $8.000 millones, según palabras que se le escucharon a la propia revisora fiscal de la cooperativa.

Y en la minucia de la ejecución del contrato, las irregularidades abundan: que el gramaje de los alimentos no correspondía con el contratado, que muchos alimentos no cumplían con los componentes nutricionales, que “la colada de vainilla se cambió por un brebaje de chocolate”, que no preparaban papa porque no había, que las porciones no eran las recomendadas, en fin, un desprecio absoluto por la comida que tenían que suministrar a los menores, incumpliendo los compromisos contractuales.

Obvio que Tavera no fue el operador del contrato ni dio órdenes para que se ejecutara mal, pero resulta innegable que contrató con un pésimo operador, el mismo que hoy lo tiene en líos respondiendo ante la justicia, a pesar de su presunción de inocencia. ¡Difícil situación!