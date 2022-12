La “farsa” en la elección del gerente

No deja de causar alarma y preocupación el proceso llevado a cabo por la junta directiva del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga para la escogencia de su nuevo gerente. Un proceso de selección planeado para un mes, pero ejecutado en apenas tres días.

Según lo que hasta ahora se conoce, el hecho es que se contrató a una empresa ‘cazatalentos’ que debía iniciar la escogencia el 22 de noviembre de este año y terminarla el día 21 de diciembre. Sin embargo, el 25 de noviembre ya la junta directiva estaba anunciando al nuevo gerente, el ingeniero Alejandro Estrada Carmona.

El proceso consistía en la realización de entrevistas, presentación de un plan de acción por cada candidato, pruebas psicotécnicas y demás, pero se sabe que a algunos aspirantes ni les hicieron entrevista ni tampoco pruebas, y a otros ni los llamaron. Entonces, ¿en qué consistió ese proceso? ¿Ya estaba arreglada la elección?

Todo indica que el proceso no fue nada transparente, apenas una fachada de esas que anuncian con pompa la llegada de un nuevo ejecutivo escogido por una empresa ‘cazatalentos’. ¡Una farsa!

Además, le pagaron a esa firma externa $26 millones por ese trabajo, el cual evidentemente no realizó conforme a lo requerido.

La elección finalmente recayó en un ingeniero oriundo de Manizales de nombre Alejandro Estrada Carmona, con una llamativa hoja de vida y con experiencia en empresas de servicios públicos. Nada contra ese señor, así sea de Manizales, Cali o Barranquilla, puede ser un buen profesional.

Sin embargo, genera inquietud su vínculo laboral anterior con la Empresa Distribuidora del Pacífico, en donde tuvo un contrato de prestación de servicios como director de un proyecto. El problema está en que esa empresa y su gerente, Jorge Hernán Mesa, terminaron enredados con el ahora exsenador Mario Castaño, hoy preso por corrupción.

Y por otro lado, se sabe que Alejandro Estrada Carmona fue nombrado en el 2018 como gerente de ‘Aguas de Manizales’ por el exalcalde de esa ciudad, José Octavio Cardona. ¿Y adivinen qué? El exalcalde Cardona fue la fórmula al Congreso del corrupto senador Mario Castaño. ¿Pura coincidencia o vínculos nefastos?.

No se trata de envidia regional contra el nuevo gerente o de juicios mediáticos contra la junta directiva. No, claro que no, se trata de obrar con transparencia y rectitud.

¡Atentos!