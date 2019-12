“Crónica de una fracaso anunciado”, escribieron algunos periodistas especializados para resumir la participación de Santander en los pasados Juegos Deportivos Nacionales realizados en Cartagena, donde el departamento ocupó la octava casilla con tan solo 13 medallas de oro. El campeón, Valle del Cauca, nos aventajó por más de 150 preseas doradas. ¡Calculen!

Hace cuatro años en los Juegos Deportivos de Ibagué terminamos en el séptimo lugar, pero este año fue peor porque descendimos una casilla en el medallero general.

Cada vez vamos para atrás, mientras que departamentos como Bolívar, Boyacá y Risaralda brillan por su ascenso permanente en diferentes disciplinas deportivas. De nuevo, Valle, Antioquia y Bogotá fueron los mejores.

En medio de la frustración, vale la pena destacar la excelente participación de Roberto Linares y Lucía Palacio, en esquí náutico, quienes conquistaron cada uno dos medallas de oro en su especialidad; también la consolidación de los hermanos Jair Alexis, Aidé y Uber Cuero, quienes obtuvieron los máximos galardones en lucha. Y en deportes de conjunto es destacable el oro del equipo masculino de Bádminton y la plata de la selección femenina de Baloncesto y de damas en Squash.

A pesar del esfuerzo de todos los deportistas y medallistas de Santander ha quedado en evidencia otra vez que a los gobernantes y a los políticos de esta región poco les importa el deporte. La inversión pública es precaria y los institutos deportivos son entes de segunda categoría. No hay continuidad en los procesos, la contratación de los entrenadores es interrumpida, no hay programas para deportistas de alto rendimiento, no hay adecuada atención médica, en fin, que en materia deportiva en Santander vamos camino a la debacle.

Como ya lo registró un reciente editorial de este diario, es lamentable que una campeona como la ciclista Martha Bayona, termine compitiendo por Antioquia cuando siempre había representado a Santander. Y claro, este año la bumanguesa volvió a ganar, solo que sus cuatro medallas de oro fueron para Antioquia. ¡Patético!

Penoso todo este escenario. Mal balance para Dídier y para Rodolfo, y pésima calificación para los directores del Indersantander y el Inderbu. Los resultados lo dicen todo. ¡Qué decepción!