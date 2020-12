Flojo, malo, mediocre, pésimo, son algunos de los calificativos que se escuchan alrededor de la campaña del Atlético Bucaramanga en los torneos del fútbol profesional colombiano en el presente año. Eliminado de la liga y la copa, y también en la “liguilla” final que se inventaron para rematar la temporada.

La de este año, sin duda, ha sido de las peores presentaciones del equipo después de haber logrado el ascenso a la primera categoría. Según las estadísticas del buen periodista Didier Saúl Niño, el rendimiento del cuadro “leopardo” apenas supera un 40%, muy bajo, con una escasa productividad goleadora. Y fueron muchos los puntos que se perdieron en casa.

Además del pobre desempeño de muchos jugadores, el problema del Atlético Bucaramanga sigue siendo de dirigencia, pues todo el poder lo concentra su propietario, el señor Oscar Álvarez, así figuren dentro del cuerpo directivo un presidente, un gerente o un director deportivo. Prueba de ello es el penoso suceso reciente con Alonso Lizarazo, quien ni siquiera asumió la presidencia del club al darse cuenta que no tendría autonomía para comportarse como tal.

Y esa mala dirigencia es la misma que no trae buenos futbolistas, no conforma una plantilla competitiva, no se compromete a futuro, ni promueve al jugador local. Se contenta con poco, presentando un onceno que cumple con el calendario y que depende siempre del “chispazo” de algún creativo, como sucedió varias veces con las genialidades de John Pérez, salvando al equipo de peores desenlaces.

Fue muy poco el compromiso de varios jugadores con la institución (Valencia, Balanta, Tolosa, Rojas, entre otros). Nunca el director técnico logró que el conjunto “leopardo” exhibiera buen fútbol. Todo a los trancazos, como dicen por ahí. Exceptuando algunas buenas actuaciones del arquero Jefersson Martínez y las carreras de Johan Caballero que se premiaron con goles, pocas cosas se rescatan. ¡Todo fue precario!

En medio de este mal año del “Atlético”, otro más, el espectro futbolero nacional nos deja eso sí un buen resultado, trasladado en este caso al periodismo deportivo: nuestro querido “Jotas” Mantilla se consolidó como el mejor narrador del fútbol colombiano. Y eso no tiene discusión.

Aparte: esos cambios de horarios del alcalde Cárdenas para el toque de queda en días especiales, lo único que revelan es improvisación. ¡Disparatado!