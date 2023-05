Es una causa común, indudablemente, mantener en pie el Teatro Santander, una obra majestuosa y de imponente arquitectura que desde su inauguración ha incentivado la cultura entre los bumangueses a través de expresiones artísticas, musicales y teatrales de altísima calidad.

Más allá de mantenerlo en píe, incluso, es hacerlo sostenible, no solo por los recursos que se reportan desde la Alcaldía o el Instituto Municipal de Cultura sino por su operatividad desde la Fundación Teatro Santander. El año pasado, por aquello de la celebración de los 400 años de Bucaramanga, el presupuesto fue generoso, algo así como $4.000 millones, y la programación todo un éxito; y este año, aunque lamentablemente se redujo bastante esa partida, parece que con algunas adiciones ya se pueden garantizar al menos $2.000 millones.

Sin embargo, hay situaciones operativas que aún no parecen tener explicación satisfactoria: por ejemplo, en los camerinos del teatro no hay aire acondicionado, así como lo leen, no hay aire acondicionado en los camerinos, y en un sector del teatro en el nivel que denominan “paraíso”, tampoco llega el aire. Como tampoco hay computadores ni impresoras, ni mobiliario adecuado en las oficinas administrativas.

No han sido pocas las quejas de actores, músicos, operarios y colaboradores por el calor que deben soportar en sus presentaciones. No hay aire, el ambiente es tenso y sofocante. Increíble que eso suceda en el Teatro Santander, uno de los mejores del país. Y en las oficinas el personal no cuenta con herramientas de trabajo básicas, un computador al menos. ¡Increíble!

El teatro debe hacerse sostenible con el trabajo mixto entre la administración municipal y la Fundación Teatro Santander. Ya que lo eventos son buenos y concurridos, con llenos permanentes y buen recaudo por boletería, de allí cuando menos debe salir el dinero para instalar unos aires acondicionados y comprar equipos de computación y muebles. Y si eso le corresponde a la Fundación, pues así debe hacerse de inmediato.

Hoy la coordinación del teatro sigue haciendo grandes esfuerzos por traer espectáculos de alto nivel cultural. Desde que se reactivó la programación en esta temporada las cosas funcionan con mucho sacrificio, pero funcionan, con buenos artistas visitándonos, reconocidos músicos y orquestas, eventos que fomentan la cultura en los niños, en fin. En eso hay trabajo, pero al parecer hay una operación que no está marchando bien. ¡Atentos!