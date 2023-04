¡Sin aflojar, señor director!

Resulta innegable que el ingeniero Carlos Bueno se ha convertido en la gran figura de la administración municipal por su destacada y eficiente labor al frente de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. En pocos meses le ha dado un giro a la institución en su parte operativa, o por lo menos así lo demuestra la presencia en las calles de agentes y patrullas para controlar y regular el tráfico.

Su gestión y sus decisiones se muestran acertadas, bien planeadas y bien concebidas, y además han sido bien recibidas por la ciudadanía, a pesar de la falta de civismo y de respeto que campea en la ciudad por cuenta de conductores maleducados e incultos. El ‘plan piloto’ en el barrio Cabecera fue exitoso y los controles en las noches de fin de semana, también.

Carlos Bueno está demostrando que con preparación profesional y voluntad política se pueden hacer muchas cosas en beneficio de la ciudad. En poco tiempo logró distinguirse como un trabajador competente y eficiente, a diferencia de otros funcionarios de la administración local que poco aportan o que han tenido un desempeño gris, arropados apenas por la burocracia estatal.

Sin embargo, anta tanta incultura, tanto chofer irresponsable, tanto motociclista infractor y villano en las calles, Usted, señor director, no puede aflojar. Ya está visto que hay gente que no respeta la autoridad y que intenta hacer lo que le viene en gana. Por eso los operativos no pueden parar, hay que seguir poniendo cepos y ejercitando controles al ‘pico y placa’.

Además de todo, veedores ciudadanos se están comprometiendo con el tráfico de la ciudad, denunciando desde sus redes sociales a los infractores y los lugares en donde confluye el mal estacionamiento. Eso permite la reacción de la dirección, articula el trabajo de los agentes y denuncia socialmente al irresponsable. Es cuestión de autoridad, obvio, pero también de cultura ciudadana.

No afloje, señor director, hay muchos sectores por cubrir, hay que seguir enviando el mensaje de presencia de sus agentes en las calles, controlando, ordenando, regulando el tráfico y sancionando al contraventor. La ciudadanía se lo sabrá agradecer, segurísimo.

APARTE: el ministro de transporte, Guillermo Reyes, vino a Bucaramanga, recibió genuflexiones, hizo promesas de infraestructura vial y se fue de carrera. Y a la semana siguiente salió del cargo. ¡A seguir esperando!