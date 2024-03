Ortogradicción

Compartir

Esta palabra no existe, pero levanten la mano los que como yo no pueden con la mala ortografía. A los que sí les importa si se escribe con S o con Z, con H o sin ella. No soy experta, seguro me equivoco, pero si tengo dudas consulto. No le echo la culpa de mi ignorancia al corrector o al afán, porque siento que la persona que me lee merece respeto.

Es una época de contradicciones: aunque la gente escribe más porque se la pasa mandando mensajes por celular, por correo electrónico o comentando en redes, hay más errores y menos cuidado. Es increíble lo que se ve. Tristemente todos estos avances han traído problemas, como la pérdida de la formalidad, redacción y correcta ortografía.

Si uno se atreve a corregir, muchos caen encima. Que lo que vale no es la forma sino lo que se dice. Pero no, creo firmemente que son importantes las dos cosas. Puedo ser la persona más eficiente para un trabajo, pero si llego sucia y con la ropa rota, no me van ni a entrevistar. La manera que escribimos es nuestra carta de presentación.

La gente escribe según su personalidad: con humor, con sarcasmo, con ternura, con rabia… eso es válido en este mundo cibernético, pero todo pierde su esencia si tienen errores de ortografía. He leído reclamos o ataques a alguien en redes válidos, pero en vez de poder tener una sana discusión, se pierde el respeto y el hilo cuando toca corregirle. Así como las redes bloquean las groserías, deberían hacer lo mismo con los errores ortográficos.

Aplausos para la gente que escribe bonito. Así sea cortico pero con cuidado: le pone atención a las tildes, a los signos de puntuación, a la intención. No acabemos con una de nuestras más bellas herencias: el lenguaje. Hagamos una campaña para que todos escribamos bien, para que leamos, para que seamos pulcros con cada palabra expresada. Es algo que se transmite: como el amor por la lectura, por las letras, por la música, por alguna pasión. Mi invitación es a sentarse en familia y leer o jugar esos juegos, valga la redundancia, donde las palabras son las protagonistas. Rescatemos la habilidad de la buena escritura.

No hay que ser Cervantes ni Gabo, solo un colombiano que escribe bien.

¿Se apunta?