Guarapo con oro

Impresionante muestra de decoro, dignidad y respeto la que tuvimos oportunidad de observar esta semana por parte de habitantes de la provincia de Soto Norte, exactamente del municipio de Suratá.



El Concejo de ese municipio aceptó una petición de la empresa Minesa y brindó la posibilidad de participación no solo a la minera, sino a las comunidades de Suratá y a organizaciones diversas interesadas en el debate del agua frente al oro.



Tanto el MCC como el Comité Santurbán tuvieron oportunidad de asistir y escuchar, de viva voz, lo que piensa la comunidad. No sorprende la franqueza de los ciudadanos cuando señalan que por ningún motivo podría cambiarse el agua por el oro.



La empresa trató en esta última ocasión de disuadir a los representantes de comunidades con el tema económico. Habló de regalías, impuestos, desarrollo y crecimiento en las finanzas del municipio. Trató de impresionar mencionando inversiones por $3,2 billones en 20 años.



Pero obtuvo una de las respuestas más inteligentes que hayamos escuchado por parte de un señor de edad, diga usted 65 años, quien se preguntó delante del equipo desplegado para la ocasión por la minera: “¿qué es eso de las regalías? Explíquenme, por favor. ¿Cómo así que nos van a dar regalías, porque se llevan el oro que es nuestro?” Silencio total en el auditorio.



Minesa, en su ya conocido estilo, sigue tratando de engatusar a las comunidades. Pero nuevamente falló, porque al campesino, al trabajador de la tierra que ama su terruño, que cuida el nacimiento de agua, que para calmar la sed prepara su guarapo con agua y no con oro, ya no se le engaña como anteriormente se hizo. Y lo más importante, porque no lo convencen tantas bondades que ofrece la minería para los municipios.



Lo surateños tienen tan claro como el agua que cuidan que cualquier proyecto minero en su territorio sería una hecatombe. Esa fue la gran conclusión.