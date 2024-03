Corte Constitucional deja en firme Sentencia T-3612017

De manera contundente, ocho votos en contra y cero a favor, la Corte Constitucional negó la acción de nulidad que algún grupo de interés había interpuesto en contra de la Sentencia T-361 de la Alta Corte, es decir, queda en firme el dictamen que exige al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Minambiente, una nueva delimitación para el páramo de Santurbán.



El presidente Duque, acorde con declaraciones anteriores de su ministro de Ambiente, Ricardo Lozano Picón, afirmó que pedirían una prórroga de ocho meses a la Corte Constitucional para entregar la nueva delimitación de Santurbán, pues el plazo vence en el próximo mes de noviembre. El gobierno Duque, en cuanto a la protección del agua y los páramos del país, no puede ser el continuismo del gobierno Santos; quienes somos accionantes de la tutela que dio origen a la Sentencia T-361 conocemos de primera mano de las irregularidades e incumplimientos que cometió el Gobierno anterior en el nuevo proceso de delimitación, pues en este se siguió vulnerando nuestro derecho fundamental a la participación ambiental. Testimonio de nuestra inconformidad son los seis derechos de petición dirigidos al Minambiente y un primer informe presentado al Tribunal Administrativo de Santander en el que además solicitamos subsanar todas las falencias antes de seguir con las siguientes fases de dicho proceso; varios de los hallazgos se han reflejado en los dos informes presentados por el Ministerio Público.



El Gobierno Duque no puede pretender, como demostró el Gobierno Santos, ratificar a pupitrazo la Resolución 2090 (declarada viciada por la Sentencia T-361) y que no demoré en calificar como Resolución acomodaticia de las mineras para legalizarlas en la zona. De nada servirá delimitación de Santurbán alguna que haga el Minambiente, si se aprueban proyectos mineros que aunque estén por fuera de aquella estén ubicados por encima de las bocatomas de nuestro acueducto metropolitano, porque igualmente nuestra agua se afectará.