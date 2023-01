En el mes de octubre del año pasado, en este mismo espacio, publicamos la columna, “Acualago, un proyecto abandonado y sin dueño”, con el interés de llamar la atención de la sociedad santandereana y de quienes apoyaron la idea de desarrollar el proyecto, entre ellos la Gobernación de Santander, la Lotería de Santander y una treintena de empresarios, que hicieron posible el parque, que abrió espacios de recreación que beneficio a los sectores populares y la clase media del Área Metropolitana. Se partía del hecho que la Gobernación aportó importantes recursos al proyecto y era afecta a este tipo de espacios necesarios para la recreación, la convivencia social y el turismo. Desafortunadamente el parque no hace parte de los intereses de quienes mueven el poder político en Santander.

Fueron pocos los que reaccionaron frente a la noticia. A pesar de ello, averiguamos el estado en que se encuentra el proceso: El 22 de febrero de 2017 se radica el proceso de reorganización de empresas, de acuerdo con la Ley 1116 del 2006, en el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Bucaramanga, actuando como sujeto procesal Acualago. Son muchas las actuaciones que se han adelantado durante los siete años que lleva el proceso. Una de ellas tiene que ver con el predio donde fue construido el proyecto, considerando que, si fue restituido a la Lotería de Santander, ella deberá indicar las acciones desplegadas para salvaguardar la integridad y el debido cuidado de los activos de la empresa. Hay preocupación por el deterioro de los equipos y el saqueo que han hecho de las instalaciones.

Al no llegar a ningún acuerdo para buscar la reorganización de la empresa, el Juzgado decide adelantar el proceso de liquidación y nombra el liquidador que se posesiona el 22 de noviembre de 2022. A pesar de las condiciones en que se halla el proceso, consultado un profesional del derecho, especializado en el tema, existe un abanico de probabilidades de recuperar el proyecto, de acuerdo con el Artículo 66 de la Ley 1116.

No puede ser posible, que la sociedad Santandereana, permita que un proyecto de la naturaleza de Acualago, desaparezca. Estamos inmersos en un ambiente de individualismos y de intereses particulares, donde el bien común no significa nada para el colectivo. Miles de millones de pesos perdidos, ante la indolencia de una clase dirigente regional que no siente o que no existe. Esperemos o que la sociedad santandereana despierte o que el empresario caleño interesado en recuperar y operar el parque Acualago, según Vanguardia que lo entrevistó, recupere ese escenario que hoy es “devorado por la maleza y saqueado por los delincuentes”.

