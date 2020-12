Está por terminar este aciago 2020.

• Se comprueba que las promesas de campaña presidencial, (Iván Duque Márquez), no se cumplen.

• No se va a tocar el páramo de Santurbán, solo haremos gran minería por debajo de la línea de delimitación. El páramo por mandato de: la Constitución, (Artículos 8.79 y 80) de las leyes (Ley 99 de 1993) y decreto. (2372 de 2010, artículos 29 y 31), expresamente niegan esa posibilidad. El paramo es un ecosistema, biogeográfico, socio económico y ecológico, que arranca en las partes más altas de nuestras montañas y muere en los suburbios de nuestras ciudades y pueblos. Cualquier otra interpretación, no es válida y justa.

• No se hará fracking, por el daño a los ecosistemas y aguas subterráneas a perpetuidad, (Promesa de campaña) el 24 de diciembre de 2020, aparece un Decreto mediante el cual se oficializa por parte del gobierno nacional, la autorización a Ecopetrol de un pozo de esta clase en Puerto Wilches, en pleno Magdalena Medio Santandereano, con una inversión mayor a 76 millones de dólares. Y no solo eso, se crea la Vicepresidencia de yacimientos no convencionales en Ecopetrol.

• El acuerdo por la paz firmado con las extintas FARC, a pesar de ser un acuerdo con rango constitucional, ha hecho todo lo posible por volverlo trizas, de la mano con la fiscalía de Néstor Humberto Martínez Neira, el ministerio de defensa de Carlos Holmes Trujillo, y las bancadas de gobierno y sus amigos.

• En un acto enfermizo dice populacheramente que no se vacunarán a los venezolanos; por favor; la pandemia es universal y somos seres de la misma especie. Que ejemplo dan en la unión europea, donde iniciaron la vacunación simultánea y gratuitamente en 27 países.

• Por eso invitamos a los colombianos a que, en las próximas elecciones, se vote a conciencia y se eleve a rango constitucional, la pérdida de la investidura presidencial, por el incumplimiento de las promesas de campaña.

