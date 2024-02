Del agua y otras yerbas

A raíz del verano que azota al país y las acciones del personal de la gestión del riesgo, vemos que desafortunada y literalmente seguimos: “apagando incendios”. Carrotanques van y vienen por la geografía patria repartiendo agua, y nada más.

Colombia necesita un organismo central al estilo del antiguo INSFOPAL (Instituto Colombiano de Fomento Municipal), y de sus filiales en cada departamento, EMPOSAN (Empresa de Obras Sanitaria de Santander), para organizar el manejo de los sistemas de acueducto y alcantarillado, de manera racional. Con los planes departamentales de agua, apéndices de las gobernaciones, es poco lo que se ha logrado avanzar, para atender estos vitales servicios. En nuestro departamento, administración de Richard Aguilar se creó una empresa llamada ESANT, la cual ha servido para “agilizar” los trámites contractuales, con pésimos resultados. Ejemplos abundan; Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de Vélez, acueducto de Landázuri. Acueducto de Los Santos, Embalse de Vélez, entre otros. Estos proyectos a la fecha sin excepción no han tenido feliz término. Esperamos que en este cuatrienio se terminen para beneficio de las comunidades.

El agua para el sector rural, objeto prioritario del Plan de Desarrollo, donde el campesinado ha sido consagrado objeto de derechos, sigue en veremos.

Respecto de la defensa del páramo de Santurbán tenemos que decir que se impone de manera clara y precisa, la ninguna posibilidad de establecer proyectos mineros de cualquier tamaño, en su territorio. Ni el oro ni mucho menos el cobre, pueden ser objeto de autorizaciones, para que las multinacionales arropadas en supuestos cambios de tamaño de las concesiones, sean aprobadas por la CDMB, o la CAS, las frases del Presidente y la ministra del Ambiente, (“La megaminería no va. Los proyectos de cobre no van”), deben ser convertidas a la mayor brevedad en decretos o Resoluciones, que nos garanticen a los habitantes del territorio la protección integral de nuestro agua, sin la cual no habrá vida.

Por Gonzalo Peña Ortiz

gopeor@gmail.com